ISW: Россияне попытаются окружить Лисичанск, прежде чем возобновить наступление на Славянск

Россияне предпочтут окружить украинские войска в Лисичанске и заблокировать наземные линии поставок к северо-западу от города, прежде чем возобновить наступление на Славянск.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ВСУ, вероятно, сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска.

В то же время, ISW пишет, что украинские войска, скорее всего, намеренно отступят из Лисичанска, если россияне будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

Россиянам необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск. Они, вероятно, столкнутся с трудностями при окружении Лисичанска из-за провала на Северском Донце в мае.