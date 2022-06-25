Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ возобновила обстрелы Украины "Искандерами" с территории Беларуси – Воздушные силы

Ирина БалачукСуббота, 25 июня 2022, 14:01
РФ возобновила обстрелы Украины Искандерами с территории Беларуси – Воздушные силы
"Искандер". Фото РИА Новости

Россия возобновила пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22м3 из воздушного пространства этой страны.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных Сил ВСУ: "Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

Реклама:

Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. А также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" из этой страны".

Детали: Сообщается, что россияне направили крылатые ракеты "Калибр" морского базирования по целям на Западе Украины.

На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования из оперативно-тактических комплексов "Искандер" и "Точка-У".

ВИДЕО ДНЯ

На южном направлении оккупанты применили ракеты "Оникс" из оперативно-тактического комплекса "Бастион".

Командование Воздушных Сил ВСУ отметило, что ракеты Х-22, "Оникс" и "Искандер" являются чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, которые есть на вооружении в Украине.

Это связано с тем, что скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичным и крайне сложным заданием для имеющихся в Украине средств ПВО.

В то же время сообщается, что часть ракет оккупантов все же удалось сбить.

Читайте также: Угроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной

Предыстория:

  • Утром 25 июня россияне запустили около 30 ракет по военным частям и объектам Житомирской области, один военный погиб.
  • ОК "Север" сообщило, что около 5 часов утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории Беларуси из самолетов и земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна.
  • Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что враг 25 июня попал четырьмя ракетами по Яворовскому району, две ракеты были сбиты.
  • Главное управление разведки считает, что ракетным ударом 25 июня Кремль хочет втянуть Беларусь в войну. 
  • Ранее британская разведка сообщала, что с начала июня высшее командование России, скорее всего, отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне в Украине. Отмечалось, что теперь командование Южным военным округом, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину. Южный военный округ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе.

Темы: РосcияБеларусьоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: