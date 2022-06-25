РФ возобновила обстрелы Украины "Искандерами" с территории Беларуси – Воздушные силы
Россия возобновила пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22м3 из воздушного пространства этой страны.
Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook
Дословно Командование Воздушных Сил ВСУ: "Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.
Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. А также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" из этой страны".
Детали: Сообщается, что россияне направили крылатые ракеты "Калибр" морского базирования по целям на Западе Украины.
На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования из оперативно-тактических комплексов "Искандер" и "Точка-У".
На южном направлении оккупанты применили ракеты "Оникс" из оперативно-тактического комплекса "Бастион".
Командование Воздушных Сил ВСУ отметило, что ракеты Х-22, "Оникс" и "Искандер" являются чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, которые есть на вооружении в Украине.
Это связано с тем, что скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичным и крайне сложным заданием для имеющихся в Украине средств ПВО.
В то же время сообщается, что часть ракет оккупантов все же удалось сбить.
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Предыстория:
- Утром 25 июня россияне запустили около 30 ракет по военным частям и объектам Житомирской области, один военный погиб.
- ОК "Север" сообщило, что около 5 часов утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории Беларуси из самолетов и земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна.
- Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что враг 25 июня попал четырьмя ракетами по Яворовскому району, две ракеты были сбиты.
- Главное управление разведки считает, что ракетным ударом 25 июня Кремль хочет втянуть Беларусь в войну.
- Ранее британская разведка сообщала, что с начала июня высшее командование России, скорее всего, отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне в Украине. Отмечалось, что теперь командование Южным военным округом, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину. Южный военный округ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе.