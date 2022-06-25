РФ возобновила обстрелы Украины "Искандерами" с территории Беларуси – Воздушные силы

Россия возобновила пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22м3 из воздушного пространства этой страны.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных Сил ВСУ: "Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. А также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" из этой страны".

Детали: Сообщается, что россияне направили крылатые ракеты "Калибр" морского базирования по целям на Западе Украины.

На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования из оперативно-тактических комплексов "Искандер" и "Точка-У".

На южном направлении оккупанты применили ракеты "Оникс" из оперативно-тактического комплекса "Бастион".

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Командование Воздушных Сил ВСУ отметило, что ракеты Х-22, "Оникс" и "Искандер" являются чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, которые есть на вооружении в Украине.

Это связано с тем, что скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичным и крайне сложным заданием для имеющихся в Украине средств ПВО.

В то же время сообщается, что часть ракет оккупантов все же удалось сбить.

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