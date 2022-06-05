ЧВК "Вагнер" добывает золото в Африке, чтобы удержать курс рубля под санкциями – New York Times

Российская частная военная компания "Вагнер" во главе с олигархом Евгением Пригожиным добывают золото в Судане, чтобы незаконно пополнить российские золотовалютные резервы и смягчить эффект экономических санкций Запада на российскую экономику.

Источник: расследование американского издания New York Times

Детали: Автор расследования получил в свое распоряжение записи российских и суданских таможенников, регистрационные документы оффшорных компаний, оформление концессий на добычу золотой руды, выданных суданским правительством, и записи регистраций самолета главы группы "Вагнер" Пригожина.

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Благодаря этим документам и общению на условиях анонимности с рядом чиновников в западных правительствах и Судане журналисты выяснили, что "вагнеровцы" Пригожина тайно контролируют добычу золота в Судане. Западные чиновники убеждены, что это суданское золото через различные механизмы контрабанды и отмывания средств завозят в Россию, скрытно пополняя правительственные золотовалютные резервы.

История российского присутствия в Судане уходит корнями в 2017 год, когда в Сочи для встречи с Путином прилетел тогдашний президент Судана Омар Хасан аль-Башир. Суданский правитель терял свое влияние и власть в стране, поэтому он предложил Путину доступ к месторождениям полезных ископаемых, морскому побережью и границам Судана в обмен на вооруженную помощь от России.

Путин и суданский президент аль-Башир в 2017 году в Сочи фото: getty images

Как указывают записи полетов самолетов, сразу после этой встречи в Судане зарегистрировали добывающую компанию Meroe Gold, оплатившую перелеты из России в Судан геологов и специалистов по минералогии. Компанию возглавляет россиянин Михаил Потепкин, ранее управлявший "Институтом изучения Интернета", известным также как "фабрика троллей" Кремля. И против Потепкина, и против Пригожина правительство США ввело санкции в 2020 году за вмешательство в президентские выборы.

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Сразу после появления компании Meroe Gold в 2017 году в Судан прибыл ряд российских военных офицеров, начавших освоение морских портов на побережье Красного моря в Судане. Россия стремится использовать эти порты для снабжения своих военных кораблей.

Российский военный корабль на рейде в Порт-Судане Фото: Associated Press

За первые 18 месяцев существования Meroe Gold российская таможня оформила 131 посылку из России в Судан, прежде всего оборудование для шахтеров и строительные материалы, но также и транспортировку военных грузовиков, бронетранспортеров и двух транспортных вертолетов. Однако среди этих документов российские таможенники зарегистрировали также и отправление в Судан винтажного автомобиля Cadillac Series 62 выпуска 1956 года.

В ходе разговоров с чиновниками и владельцами добывающих компаний в Судане журналисты подтвердили вышеупомянутые факты из этих документов, которыми поделились с расследователями источники в "Вагнере".

Журналисты NYT попытались посетить добывающие мощности возле городка аль-Ибадийя на берегах Нила, контролируемого фирмой Meroe Gold. Сначала журналистов впустили на территорию, где с ними разговаривал инженер-суданец Ахмед Абдельмонейм. Он хвалил стандарты безопасности труда и обеспечения рабочих и показал, что на заводе работали 70 россиян и 30 суданцев. Однако через несколько минут приехал минивэн с россиянином в шортах и ​​футболке цвета хаки. Он забрал с собой Абельмонейма, а журналистов попросили покинуть территорию.

Местные рабочие говорят, что россияне щедро платят им за найденную руду в пустыне, примерно $3600 за 9 тонн руды в грузовике.

Западные и суданские чиновники рассказали, что около 70% всего добываемого в Судане золота вывозят контрабандой через Объединенные Арабские Эмираты. Скорее всего, россияне также вывозят добытое золото через ОАЭ, не платя налоги и плату за концессию. Добывающая отрасль, по словам суданских чиновников, полностью контролируется людьми из окружения генерала Хамдана.

Один из бывших чиновников в антикоррупционном учреждении Судана рассказал журналистам, что с февраля по июнь 2021 суданские силовики зафиксировали зафиксировали рейсы 16 российских грузовых самолетов в аэродром Порт-Судана на побережье Красного моря. Самолеты прилетали и отбывали на российскую военную авиабазу Латакию в Сирии.

23 июня 2021 силовики хотели проверить, что вывозят на этих самолетах. Когда они на борту уже открывали ящики, из Хартума поступило прямое указание от генерала аль-Бурхана оставить в покое самолет и ничего не проверять. Самолет перевезли в закрытую военную зону аэродрома, а через несколько часов судно вылетело в Латакию в Сирии.

В октябре 2019 года после очередного военного переворота этот антикоррупционный орган, в котором работал собеседник журналистов, был распущен.

Кроме того, российские геологи в этом году посещали регион Дарфур на западе Судана, где расположены большие залежи урана. И чиновники на Западе и штаб-квартиры ООН уверены, что россияне пытаются наладить добычу и контрабанду урана в Россию для атомных электростанций и вооружения. Сам генерал Хамдан и его окружение причастны к гражданской войне в Дарфуре в начале 2000-х годов, во время которой погибли сотни тысяч гражданских лиц.

Россияне заинтересованы не только в незаконной добыче минералов в Судане и содержании морских портов, но и в политическом контроле над регионом. В апреле 2019 года суданские военные совершили вооруженный мятеж против режима президенте аль-Башире и арестовали его. Сразу после мятежа в столицу Судана Хартума прилетел частный самолет Пригожина с несколькими чиновниками минобороны РФ. Обратно в Москву на самолете полетели представители нового режима в Судане, в частности, брат возглавившего переворот генерала Хамдана.

После их возвращения Meroe Gold оформили 5 июня 2019 отправления из России в Судан 13 тонн полицейских шлемов, щитов, дубинок и различных инструментов для подавления протестов. Тогда суданские силовики разогнали мирные демонстрации в центре Хартума, выступавших против военной диктатуры в стране, убив 120 митингующих.

Кроме того, журналисты также узнали, что Пригожин открыто оказывает гуманитарную помощь от своего имени бедным слоям населения в Судане и детям. Его фамилия и сообщение "Из России с любовью" указаны на пачках риса, сахара и бобовых. В 2021 году в мусульманский праздник Рамадана Пригожин привез в Судан 198 тонн пищевых продуктов для гуманитарной помощи населению страны.

В ответ на запрос New York Times, Пригожин сказал, что не имеет никакой связи ни к Meroe Gold, ни к так называемой группе "Вагнер", в существовании которой он "сомневается". Свое участие в гуманитарной помощи для региона он объясняет "рабочими, дружественными и сексуальными отношениями" с одной из гражданок Судана, работающей в благотворительной организации.

Генерал Хамдан прилетал в Москву 24 февраля – уже после начала широкомасштабной войны России против Украины. В то же время, в Судане близ российского комбината, а также в Хартуме протестующие выступают против связей Хамдана с Россией, а в соцсетях анонимные блоггеры распространяют информацию о контрабанде россиянами суданского золота за границу.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и суданский генерал Хамдан в Москве 24 февраля 2022 года Фото: anadolu agency via getty images

Никто из нынешних членов суданской власти не ответил на запрос журналистов.

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