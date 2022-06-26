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Раздались взрывы в районе Черкасс и повторно в Киеве

Елена РощинаВоскресенье, 26 июня 2022, 12:22

В районе Черкасс после 11-ти утра было слышно два взрыва, также дважды звук взрыва раздался над Киевом.

Источник: глава Черкасской ОВА (ОДА) Игорь Табурец, корреспонденты "Украинской правды"

Прямая речь Табурца: "Имеем два взрыва в районе Черкасс. Детали выясняем".

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Детали: Глава Черкасской ОВА призвал жителей оставаться в укрытиях и не распространять фото и видео с места событий. "От этого зависит наша безопасность!", - подчеркнул он.

Кроме того, около 11:30 в Киеве дважды раздался звук взрыва. Возможно, сработало ПВО. Детали неизвестны.

Это второй раз за день жители столицы слышат взрывы: утром было четыре взрыва. Одна из ракет частично разрушила 9-этажный жилой дом, повредила соседние здания, а также ударом задело детсад с гаражами. Есть погибший и пострадавшие.

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Темы: войнавзрывЧеркассыКиев
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