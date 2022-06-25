Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского говорят, что не будут делать шагов в НАТО из-за позиции отдельных стран

Денис КарловскийСуббота, 25 июня 2022, 22:10

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что украинские власти пока не будут делать шаги по вступлению в НАТО из-за позиции отдельных стран-членов.

Источник: интервью Жовквы для издания Financial Times

Прямая речь Жовквы: "Мы хотим, чтобы (в НАТО – ред.) было понимание и признание того, что Украина является краеугольным камнем в системе безопасности на Европейском континенте.

Если члены НАТО не признают истинную ситуацию с тем, что происходит в Европе и Украине, тогда этот документ станет просто еще одной бумажкой, абсолютно неважной.

Члены НАТО отказали нам в нашем желании (стать членом Североатлантического союза – ред.). В этом направлении мы пока удержимся от любых шагов".

Детали: Жовква также подчеркнул, что в новой версии НАТО обязан убрать любые упоминания о необходимости достижения "партнерских отношений" с Россией. Кроме того, Альянс должен вместить в документ четкие и однозначные предупреждения России относительно ее агрессивных намерений.

Чиновник Офиса президента считает, что НАТО не должен "стыдиться" быть жестким с Россией.

ВИДЕО ДНЯ

Украинские власти ожидают, что на саммите Альянса поддержат необходимость усиления военного сотрудничества с Украиной и отдельно скорректируют приоритеты военно-политического блока в контексте крупнейшей войны на Европейском континенте с 1945 года.

Предыстория:

  • На саммите НАТО в Мадриде представители США планировали объявить новые механизмы усиления европейской безопасности. Все союзники планируют согласовать долгосрочный комплексный пакет помощи Украине.
  • Финляндия и Швеция пытаются достичь согласия всех членов Североатлантического союза до саммита, чтобы получить как можно раньше членство. По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, согласие Турции на присоединение двух стран так и не получили.
  • В саммите НАТО также примет участие президент Владимир Зеленский через видеосвязь. 4 марта, в начале полномасштабной войны России против Украины, президент обвинил НАТО в слабости и сказал, что кровь украинцев будет также на руках стран-членов Альянса, которые не смогли дать более жесткий ответ Кремлю.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не ожидает прорывных положительных решений на саммите Альянса, но надеется на "чудо". В июне вступление в НАТО поддерживали 76% украинцев.
  • В Альянсе готовится новый механизм обороны "восточного фланга" в Европе.

Темы: НАТООфис президентаармия
Главное сегодня

видеоРакета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС – "Энергоатом"

Великобритания выступит гарантом по кредиту Украине на 525 миллионов долларов

Враг стягивает силы в Славянск, ВСУ готовы – глава ОВА

фото, видеоРакеты в Киеве повредили не только 9-этажку, но и детсад

Зеленский дал зеленый свет для подписания "транспортного безвиза" с ЕС

фото, видеоРакетный удар по Киеву: есть погибший

Все новости...
НАТО
Столтенберг объяснил, почему саммит в Мадриде станет решающим для НАТО
Украине решать, что приемлемо за столом переговоров – Столтенберг
Польша добивается размещения на своей территории бригадной группы НАТО
Последние новости
15:28
"Варварство", "сознательная эскалация" и "сигнал лидерам G7": западные политики об обстрелах Киева
15:22
Bloomberg: Россия может вот-вот попасть в дефолт
15:18
Врачи рассказали о состоянии 7-летней девочки, пострадавшей во время обстрелов Киева
14:55
Россияне в Энергодаре похищают людей ради денег, такса 50 тысяч – мэр
14:50
Джонсон и Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины и шанс на перелом в войне
14:39
От российских ракет под Черкассами погиб человек, еще 5 человек травмированы
14:30
"Нужно больше санкций и больше оружия": Кулеба к лидерам G7 после ракетных ударов по Киеву
14:26
Как помочь людям, оказавшимся под завалами – объясняет Минздрав
14:18
В ночь на воскресенье враг 7 раз обстрелял Черниговщину и Сумщину: есть потерпевший
14:16
В Мариуполе озвучили планы на порт, технику перебрасывают на запад – советник мэра
Все новости...