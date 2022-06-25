У Зеленского говорят, что не будут делать шагов в НАТО из-за позиции отдельных стран

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что украинские власти пока не будут делать шаги по вступлению в НАТО из-за позиции отдельных стран-членов.

Источник: интервью Жовквы для издания Financial Times

Прямая речь Жовквы: "Мы хотим, чтобы (в НАТО – ред.) было понимание и признание того, что Украина является краеугольным камнем в системе безопасности на Европейском континенте.

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Если члены НАТО не признают истинную ситуацию с тем, что происходит в Европе и Украине, тогда этот документ станет просто еще одной бумажкой, абсолютно неважной.

Члены НАТО отказали нам в нашем желании (стать членом Североатлантического союза – ред.). В этом направлении мы пока удержимся от любых шагов".

Детали: Жовква также подчеркнул, что в новой версии НАТО обязан убрать любые упоминания о необходимости достижения "партнерских отношений" с Россией. Кроме того, Альянс должен вместить в документ четкие и однозначные предупреждения России относительно ее агрессивных намерений.

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Чиновник Офиса президента считает, что НАТО не должен "стыдиться" быть жестким с Россией.

Украинские власти ожидают, что на саммите Альянса поддержат необходимость усиления военного сотрудничества с Украиной и отдельно скорректируют приоритеты военно-политического блока в контексте крупнейшей войны на Европейском континенте с 1945 года.

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