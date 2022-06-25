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У Зеленского говорят, что не будут делать шагов в НАТО из-за позиции отдельных стран

Денис КарловскийСуббота, 25 июня 2022, 22:10
У Зеленского говорят, что не будут делать шагов в НАТО из-за позиции отдельных стран

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что украинские власти пока не будут делать шаги по вступлению в НАТО из-за позиции отдельных стран-членов.

Источник: интервью Жовквы для издания Financial Times

Прямая речь Жовквы: "Мы хотим, чтобы (в НАТО – ред.) было понимание и признание того, что Украина является краеугольным камнем в системе безопасности на Европейском континенте.

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Если члены НАТО не признают истинную ситуацию с тем, что происходит в Европе и Украине, тогда этот документ станет просто еще одной бумажкой, абсолютно неважной.

Члены НАТО отказали нам в нашем желании (стать членом Североатлантического союза – ред.). В этом направлении мы пока удержимся от любых шагов".

Детали: Жовква также подчеркнул, что в новой версии НАТО обязан убрать любые упоминания о необходимости достижения "партнерских отношений" с Россией. Кроме того, Альянс должен вместить в документ четкие и однозначные предупреждения России относительно ее агрессивных намерений.

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Чиновник Офиса президента считает, что НАТО не должен "стыдиться" быть жестким с Россией.

Украинские власти ожидают, что на саммите Альянса поддержат необходимость усиления военного сотрудничества с Украиной и отдельно скорректируют приоритеты военно-политического блока в контексте крупнейшей войны на Европейском континенте с 1945 года.

Предыстория:

  • На саммите НАТО в Мадриде представители США планировали объявить новые механизмы усиления европейской безопасности. Все союзники планируют согласовать долгосрочный комплексный пакет помощи Украине.
  • Финляндия и Швеция пытаются достичь согласия всех членов Североатлантического союза до саммита, чтобы получить как можно раньше членство. По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, согласие Турции на присоединение двух стран так и не получили.
  • В саммите НАТО также примет участие президент Владимир Зеленский через видеосвязь. 4 марта, в начале полномасштабной войны России против Украины, президент обвинил НАТО в слабости и сказал, что кровь украинцев будет также на руках стран-членов Альянса, которые не смогли дать более жесткий ответ Кремлю.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не ожидает прорывных положительных решений на саммите Альянса, но надеется на "чудо". В июне вступление в НАТО поддерживали 76% украинцев.
  • В Альянсе готовится новый механизм обороны "восточного фланга" в Европе.

Темы: НАТООфис президентаармия
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