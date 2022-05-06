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Режим Лукашенко присудил 6 лет колонии девушке блогера Протасевича

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 11:48
София Сапега

Россиянка Софья Сапега, сопровождавшая белорусского блогера Романа Протасевича и задержанная вместе с ним после посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, осуждена к 6 годам колонии.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: 6 мая Гродненский областной суд приговорил гражданку России, политзаключенную Софию Сапегу к шести годам колонии строгого режима по семи статьям Уголовного кодекса РБ.

Сапеге было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК Беларуси (разжигание ненависти) и ряду менее тяжких статей. Сапегу обвинили в ведении телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который власти сочли экстремистским. Канал публикует личную информацию силовиков.

Следствие велось в Минске, но затем дело было передано в Гродно.

Софью Сапегу арестовали в мае 2021 года после того, как белорусские власти заставили самолет приземлиться в Минске. Вместе с ней на борту рейса Афины-Вильнюс находился Роман Протасевич. По словам ее отчима, в декабре Сапега обратилась к Лукашенко с прошением о помиловании.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 мая 2021года по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали. Позднее стало известно, что Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных с августа по сентябрь 2020 года.
  • 24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.
  • Авиакомпани начали обходить небо над Беларусью.

Темы: Беларусь
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