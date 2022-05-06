Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Режим Лукашенко присудил 6 лет колонии девушке блогера Протасевича

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 11:48
Режим Лукашенко присудил 6 лет колонии девушке блогера Протасевича
София Сапега

Россиянка Софья Сапега, сопровождавшая белорусского блогера Романа Протасевича и задержанная вместе с ним после посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, осуждена к 6 годам колонии.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: 6 мая Гродненский областной суд приговорил гражданку России, политзаключенную Софию Сапегу к шести годам колонии строгого режима по семи статьям Уголовного кодекса РБ.

Реклама:

Сапеге было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК Беларуси (разжигание ненависти) и ряду менее тяжких статей. Сапегу обвинили в ведении телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который власти сочли экстремистским. Канал публикует личную информацию силовиков.

Следствие велось в Минске, но затем дело было передано в Гродно.

Софью Сапегу арестовали в мае 2021 года после того, как белорусские власти заставили самолет приземлиться в Минске. Вместе с ней на борту рейса Афины-Вильнюс находился Роман Протасевич. По словам ее отчима, в декабре Сапега обратилась к Лукашенко с прошением о помиловании.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 23 мая 2021года по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали. Позднее стало известно, что Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных с августа по сентябрь 2020 года.
  • 24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.
  • Авиакомпани начали обходить небо над Беларусью.

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Беларусь
Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы
Россияне и белорусы не смогут выступать на Азиатских играх-2023
Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы в нарушении границы
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: