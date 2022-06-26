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У Украины есть договоренности с партнерами по ПВО, но надо быстрее – Зеленский

Денис КарловскийВоскресенье, 26 июня 2022, 23:04
У Украины есть договоренности с партнерами по ПВО, но надо быстрее – Зеленский
фото: константин и влада либеровы

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти имеют определенные договоренности по поставкам современных систем противовоздушной обороны с Запада, но надеются на их ускорение.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом ежедневно мы говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не сторонние наблюдатели.

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Затягивание с передачей оружия нашему государству, любые ограничения – это действительно приглашение для России бить снова и снова. Оккупантов – этих террористов – надо бить изо всех сил, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть.

О чем эти ракеты сегодня? О чем и вчерашние 62 ракеты – это за одну лишь субботу, за 24 часа. Они – о российском почерке: делать эскалацию всякий раз, когда происходят международные события. И в то же время они о решительности. О том, например, что лидеры "Большой семерки", именно сегодня собравшиеся в Германии на саммит, имеют достаточный общий потенциал, чтобы остановить российскую агрессию и против Украины, и против Европы в целом. Это возможно.

Но это возможно только если мы получим все то, о чем запрашиваем, и именно в такие сроки, в которые нуждаемся, – и оружие, и финансовую поддержку, и санкции против России. Иначе в этой войне быть не может. Ведь именно здесь – в небе над Киевом, в море возле Одессы, на земле Харьковщины, Донбасса, в Херсоне и в Запорожской области – вот где решается, какой будет жизнь в Европе дальше. Именно у нас, в Украине, и нигде больше.

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Конечно, нет в России столько ракет, сколько у нас есть уверенности в своих силах. Но российское оружие может остановить только более мощное оружие".

Детали: Президент рассказал, что в результате ракетного удара россиян по Киеву утром 26 июня погиб 37-летний мужчина. Его 7-летнюю дочь Женю прооперировали в "Охматдете".

Зеленский сказал, что мать девочки – гражданка России. Ей ничего не угрожало в Украине, кроме российских ракет, разрушивших их семью и дом.

Предыстория:

  • Около 6:30 российские оккупанты ударили ракетами со стратегических бомбардировщиков по жилому дому и детскому саду в Шевченковском районе столицы. Одну ракету сбили в небе над Киевской областью.
  • Спасатели на месте достали из-под завалов без сознания семилетнюю девочку, а затем ее мать, которая была завалена бетонной плитой. Отец девочки погиб.
  • Около 11:30 россияне нанесли ракетные удары по Черкасской и Черниговской областях. Вблизи Черкасс поврежден инфраструктурный объект, один человек погиб, еще пять человек пострадали.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба жестко обратился к западным странам, что для прекращения этих военных преступлений России требуется больше оружия и более жесткие санкции.
  • Западные политики, в том числе президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отреагировали на ракетные обстрелы Киева, назвав их "варварством" и "сознательной эскалацией" на фоне саммита G7 в Германии.

Темы: ЗеленскийобстрелоружиеЗапад
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