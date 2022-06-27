Операция на Змеином продолжается, ВСУ нанесли по нему более 10 ударов – ОК "Юг"

Вооруженные силы Украины нанесли 10 ударов по оккупантам и военной технике на острове Змеиный, повредили зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Источник: руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге

Прямая речь Гуменюк: "Военная операция по острову Змеиный продолжается. Рассчитана на достаточно продолжительное время и на абсолютное освобождение острова от оккупантов".

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Детали: По словам спикера, этой ночью ВСУ точно били по острову более 10 раз. В результате повредили зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Таким образом защитники уже уничтожили три таких зенитных комплекса.

Предыстория:

Ранее Буданов уже заявлял, что борьба за остров Змеиный будет до конца, потому что контроль за островом позволяет защищать воздушное пространство над югом Украины.

Спутниковые снимки зафиксировали разрушение на Змеином после ударов ВСУ по позициям российских оккупантов.

Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.

21 июня стало известно, что украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону российских военных на острове Змеиный.