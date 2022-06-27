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Операция на Змеином продолжается, ВСУ нанесли по нему более 10 ударов – ОК "Юг"

"Украинская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 15:18
Операция на Змеином продолжается, ВСУ нанесли по нему более 10 ударов – ОК Юг
Скриншот

Вооруженные силы Украины нанесли 10 ударов по оккупантам и военной технике на острове Змеиный, повредили зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Источник: руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге

Прямая речь Гуменюк: "Военная операция по острову Змеиный продолжается. Рассчитана на достаточно продолжительное время и на абсолютное освобождение острова от оккупантов".

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Детали: По словам спикера, этой ночью ВСУ точно били по острову более 10 раз. В результате повредили зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Таким образом защитники уже уничтожили три таких зенитных комплекса.

Предыстория:

  • Ранее Буданов уже заявлял, что борьба за остров Змеиный будет до конца, потому что контроль за островом позволяет защищать воздушное пространство над югом Украины.
  • Спутниковые снимки зафиксировали разрушение на Змеином после ударов ВСУ по позициям российских оккупантов.
  • Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.
  • 21 июня стало известно, что украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону российских военных на острове Змеиный.

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Темы: войнаОдесская областьЧерное море
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