Операция на Змеином продолжается, ВСУ нанесли по нему более 10 ударов – ОК "Юг"

Вооруженные силы Украины нанесли 10 ударов по оккупантам и военной технике на острове Змеиный, повредили зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Источник: руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге

Прямая речь Гуменюк: "Военная операция по острову Змеиный продолжается. Рассчитана на достаточно продолжительное время и на абсолютное освобождение острова от оккупантов".

Детали: По словам спикера, этой ночью ВСУ точно били по острову более 10 раз. В результате повредили зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Таким образом защитники уже уничтожили три таких зенитных комплекса.

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