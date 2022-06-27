Операция на Змеином продолжается, ВСУ нанесли по нему более 10 ударов – ОК "Юг"
Понедельник, 27 июня 2022, 15:18
Вооруженные силы Украины нанесли 10 ударов по оккупантам и военной технике на острове Змеиный, повредили зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник: руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге
Прямая речь Гуменюк: "Военная операция по острову Змеиный продолжается. Рассчитана на достаточно продолжительное время и на абсолютное освобождение острова от оккупантов".
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Детали: По словам спикера, этой ночью ВСУ точно били по острову более 10 раз. В результате повредили зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Таким образом защитники уже уничтожили три таких зенитных комплекса.
Предыстория:
- Ранее Буданов уже заявлял, что борьба за остров Змеиный будет до конца, потому что контроль за островом позволяет защищать воздушное пространство над югом Украины.
- Спутниковые снимки зафиксировали разрушение на Змеином после ударов ВСУ по позициям российских оккупантов.
- Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.
- 21 июня стало известно, что украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону российских военных на острове Змеиный.
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