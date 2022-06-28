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Притула рассказал, на что потратит деньги, которые собрали на Байрактары

Ирина БалачукВторник, 28 июня 2022, 08:36
Фото wikipedia.org

Сэкономленные средства, которые Фонд Притулы собрал на три турецких "Bayrаktar TB2", пойдут на обеспечение победы Украины.

Источник: основатель Фонда Сергей Притула в Twitter в ответ на сообщение компании Baykar о том, что она передаст беспилотники бесплатно

Прямая речь Притулы: "Сбереженные средства пойдут на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины!".

Детали: Он поблагодарил компанию Baykar за то, что она ценит "способность украинцев объединяться" и добавил, что все "поражены вашим решением".

Что было раньше: Турецкая компания Baykar заявила, что передаст Украине три БПЛА "Bayraktar TB2", на которые украинцы за несколько дней смогли собрать 600 миллионов гривен, бесплатно.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Телеведущий и волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков 22 июня открыли сбор средств на беспилотники для ВСУ. Целью было собрать 500 млн гривен на 3 "Байрактара".
  • Украинцы справились за 3 дня, собрав вместе 600 миллионов гривен.

Темы: байрактарСергей Притула волонтерыоружие
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