Притула рассказал, на что потратит деньги, которые собрали на Байрактары

Сэкономленные средства, которые Фонд Притулы собрал на три турецких "Bayrаktar TB2", пойдут на обеспечение победы Украины.

Источник: основатель Фонда Сергей Притула в Twitter в ответ на сообщение компании Baykar о том, что она передаст беспилотники бесплатно

Прямая речь Притулы: "Сбереженные средства пойдут на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины!".

Thank you for appreciating the ability of Ukrainians to unite! We are impressed with your decision!



The saved funds will be spent to ensure our victory in close cooperation with the Armed Forces of Ukraine!



Teşekkür ederim! https://t.co/ijW0dADMNu