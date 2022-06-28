Притула рассказал, на что потратит деньги, которые собрали на Байрактары
Сэкономленные средства, которые Фонд Притулы собрал на три турецких "Bayrаktar TB2", пойдут на обеспечение победы Украины.
Источник: основатель Фонда Сергей Притула в Twitter в ответ на сообщение компании Baykar о том, что она передаст беспилотники бесплатно
Прямая речь Притулы: "Сбереженные средства пойдут на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины!".
Thank you for appreciating the ability of Ukrainians to unite! We are impressed with your decision!— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 27, 2022
The saved funds will be spent to ensure our victory in close cooperation with the Armed Forces of Ukraine!
Teşekkür ederim! https://t.co/ijW0dADMNu
Детали: Он поблагодарил компанию Baykar за то, что она ценит "способность украинцев объединяться" и добавил, что все "поражены вашим решением".
Что было раньше: Турецкая компания Baykar заявила, что передаст Украине три БПЛА "Bayraktar TB2", на которые украинцы за несколько дней смогли собрать 600 миллионов гривен, бесплатно.
Предыстория:
- Телеведущий и волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков 22 июня открыли сбор средств на беспилотники для ВСУ. Целью было собрать 500 млн гривен на 3 "Байрактара".
- Украинцы справились за 3 дня, собрав вместе 600 миллионов гривен.