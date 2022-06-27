Россияне обстреляли толпу в Лисичанске: 8 погибших, 21 раненых

люди набирают техническую воду из цистерны в Лисичанске 21 июня. фото иллюстративное: getty images

Российские войска обстреляли из "Ураганов" толпу людей, пришедших набирать техническую воду в Лисичанске, в результате чего по меньшей мере 8 погибших и 21 раненых.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган".

Детали: Среди погибших два подростка 14 и 15 лет.

16 раненых эвакуировали в медицинские учреждения других областей. Пятеро пострадавших, получив медицинскую помощь, остались в Лисичанске.

Предыстория:

Ранее Гайдай сообщал, что вражеская артиллерия не стихает и ведет огонь по домам Лисичанска. Военная администрация настойчиво просит жителей эвакуироваться.

Местные власти уверяют, что украинские военные не собираются отступать из Лисичанска.

27 июня днем ​​российские ракеты влетели в торговый центр в Кременчуге Полтавской области, где находились не менее 1000 человек. По состоянию на вечер известно о 13 погибших и более 40 раненых.

27 июня россияне обстреляли жилые кварталы Харькова. По данным военной администрации, в результате артиллерийских атак погибли по меньшей мере 5 человек и еще более 20 получили ранения.