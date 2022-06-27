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Россияне обстреляли толпу в Лисичанске: 8 погибших, 21 раненых

Денис КарловскийПонедельник, 27 июня 2022, 22:09
люди набирают техническую воду из цистерны в Лисичанске 21 июня. фото иллюстративное: getty images

Российские войска обстреляли из "Ураганов" толпу людей, пришедших набирать техническую воду в Лисичанске, в результате чего по меньшей мере 8 погибших и 21 раненых.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган".

Детали: Среди погибших два подростка 14 и 15 лет.

16 раненых эвакуировали в медицинские учреждения других областей. Пятеро пострадавших, получив медицинскую помощь, остались в Лисичанске.

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Темы: ЛисичанскЛуганская областьвойнаобстрел
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