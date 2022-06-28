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Удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло до 18

Ольга ГлущенкоВторник, 28 июня 2022, 06:52
Удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло до 18
фото: telegram Лунина

В результате удара россиян по торговому центру "Амстор" в Кременчуге количество жертв возросло 18 человек, 36 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, ГСЧС

Прямая речь: "На данный момент известно уже о 15 погибших…"

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Обновлено. Прямая речь главы ГСЧС Сергея Крука: "В настоящее время известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 - госпитализированы. Информация обновляется".

Обновлено по состоянию на 06.50 28 июня. Прямая речь Лунина: "18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, было известно о 13 погибших и более 40 раненых.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что многие посетители успели выйти из торгового центра в Кременчуге перед тем, как туда попали российские ракеты.
  • После ракетного удара россиян по ТЦ Кременчуга Полтавской области поступило более 40 заявлений граждан об исчезновении их родных.

Темы: КременчугПолтавская областьвойна
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