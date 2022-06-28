Удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло до 18

В результате удара россиян по торговому центру "Амстор" в Кременчуге количество жертв возросло 18 человек, 36 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, ГСЧС

Прямая речь: "На данный момент известно уже о 15 погибших…"

Реклама:

Обновлено. Прямая речь главы ГСЧС Сергея Крука: "В настоящее время известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 - госпитализированы. Информация обновляется".

Обновлено по состоянию на 06.50 28 июня. Прямая речь Лунина: "18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ