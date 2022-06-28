Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, под Запорожьем был удар из РСЗО

Российские войска утром ударили ракетами по Николаеву и обстреляли Очаков, также обстреляли общины Днепропетровской области, вечером – били по окрестностям Запорожья, ночью – по Харькову, все сутки обстреливали Сумщину, а ночью и Черниговщину.

Источник: информация глав областей по состоянию на 8 утра вторника 28 июня

Детали: В результате ракетных ударов по Полтавщине 27 июня уничтожен ТЦ "Амстор" и повреждены здания предприятия. Число погибших и пострадавших уточняется.

Черниговщина: ночью – минометный обстрел в районе села Заречье Новгород-Северского района. Информация о потерях или разрушениях не поступала. Детали уточняются.

Запорожская область: 27 июня вечером – "прилеты" вражеской РСЗО по одному из населенных пунктов Запорожского района, 15 км от областного центра. Подробности о последствиях выясняются. На остальной части территории области ситуация без существенных изменений.

Сумщина: все сутки россияне били из ствольной и реактивной артиллерии – более 200 снарядов и мин. Разрушений нет, один раненый. Другие детали относительно последствий уточняются.

В Днепропетровской области враг обстрелял из дальнобойного оружия две общины Криворожского района – Широковскую и Зеленодольскую. Предварительно: люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняют.

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Харьков: в результате ночных ударов оккупанты попали по учебному заведению, среди гражданских пострадавших нет. Информация уточняется.

Всего в результате обстрелов Немышлянского и Салтовского районов в Харькове пострадали 30 человек, 5 – погибли.

Обстрелам подверглись Харьковский, Богодуховский, Чугуевский районы области. В Чугуевском районе ранены два человека, в Богодуховском – один человек ранен.

Луганщина: 27 июня из реактивных систем залпового огня российская армия открыла огонь по скоплению местных жителей Лисичанска, которые вышли пополнить запасы питьевой воды. В результате 8 человек погибли на месте, среди них один ребенок, еще 21 человек ранен. Люди получили травмы разной степени тяжести.

Оккупанты штурмуют Лисичанск с южного и юго-западного направлений. Росармия пытается блокировать город и овладеть транспортным сообщением с Донецкой областью.

Целенаправленно обстреляны три насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске. Разрушены два моста, автомобильный тоннель, соединявший две отдельные части города.

За сутки – 11 погибших 22 раненых гражданских.

Донеччина: за сутки – обстрелы всей линии фронта. Под обстрелы попадали Авдеевка (Авдеевский коксохимический завод, жилой сектор, гаражный кооператив); Бахмут (Нефтехимический завод, автовокзал, железная дорога, жилой сектор);

Краматорск (жилой сектор, железнодорожное полотно, линии электропередач); Красногоровка (жилой сектор); Селидово (шахта); Славянск (жилой сектор, здание ГСЧС); Торецк (нежилые помещения); пгт Очеретино, с. Ласточкино, с. Нетайлово, с. Опросное, с.Первомайское.

Погибли двое гражданских, шестеро получили ранения.

Николаевская область: утром 28 июня Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью по Николаеву выпустили около 11 ракет, часть из них сбили силы ПВО.

Около четырех утра произошли обстрелы в Широковской общине Баштанского района. Попадание – по сельскохозяйственным угодьям. Потерпевших нет.

Утром также обстрелы в Ингульской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. По предварительной информации, есть поврежденная, кое-где разрушенная, инфраструктура и жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

В Николаевском районе в понедельник вечером – обстрелы села Лиманы Галицыновской общины.

В результате ночного обстрела Куцурубской общины разрушена социальная инфраструктура. Загорелись поля с озимой пшеницей. Без жертв.

29 июня с четырех утра обстрелам подвергся город Очаков. Попали по территории городского рынка, по зданию дворца культуры, в частный сектор, а также в жилые здания. В некоторых районах отсутствует водо-, газо- и энергоснабжение и Интернет.

Три человека погибли, из них один ребенок. Ранены семь человек.

Также утром 28 июня – обстрелы Мишково-Погореловской, Галицыновской, Шевченковской общины. По предварительной информации – без жертв.

Херсонщина: российские военные продолжают обстреливать освобожденные ВСУ населенные пункты и удерживать позиции на оккупированных территориях Херсонской области.

"Боевые действия оккупанты ведут всеми разрешенными и неразрешенными видами оружия, ракетами стреляют даже по маленьким селам, где нет никакой военной инфраструктуры", – заявляют в ОВА.

Стабильно критическая ситуация в Высокопольской, Нововоронцовской, Великоалександровской, Калиновской общинах и населенных пунктах, граничащих с Николаевской областью.

Многочисленные взрывы за последние дни были и в Каховском районе.