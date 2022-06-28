Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львовской области задержали бывшего КДБшника: корректировал ракетные удары россиян

Ирина БалачукВторник, 28 июня 2022, 12:22
Пособник оккупантов. Фото прокуратуры

Правоохранители задержали жителя Львова, корректировавшего ракетные удары оккупантов по территории Львовской области, в частности, по Яворивскому полигону, где погиб 61 человек.

Источник: прокуратура Львовской области, СБУ в Telegram, Zaxid.net

Дословно прокуратура: "По данным следствия, уроженец Львова, будучи бывшим работником КГБ СССР, в течение марта 2022 года оказывал помощь государству-агрессору и его военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины. Мужчина с помощью одного из мессенджеров передавал информацию представителями РФ о местонахождении ВСУ на территории Львовской области для нанесения ракетных ударов".

Детали: По данным СБУ, мужчина корректировал удары по Яворивскому военному полигону вблизи границы с Польшей.

В прокуратуре Zaxid.net уточнили, что речь идет о 71-летнем львовянине. Он, в частности, корректировал ракетные удары по Международному центру миротворчества и безопасности в марте. По данным правоохранителей, в результате ракетной атаки тогда погиб 61 человек, еще 160 были ранены.

Злоумышленника задержали, ему сообщили о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

ВИДЕО ДНЯ

В СБУ сообщили, что также задержали еще двух агентов РФ, корректировавших удары оккупантов по Киеву и Донбассу.

Всего с начала полномасштабного вторжения России СБУ сообщила о подозрениях более чем 760 российским гражданам, причастным к ведению агрессивной войны, военным преступлениям и подрывной деятельности против Украины.

Темы: Львовщинагосизмена
Главное сегодня

ВИДЕОЗеленский показал видео ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге

Турция согласилась разблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

ВИДЕОТихановская попросила Зеленского содействовать единству белорусов и украинцев против агрессора

Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Лагуты

Франция передаст Украине "значительное количество" бронеавто VAB

фото, видео (обновлено)Россияне атаковали Днепр ракетами: попали в СТО, под завалами люди

Все новости...
Львовщина
Оккупанты нанесли удар шестью ракетами по Львовщине, две сбиты - ОВА
Во Львовской ОВА назвали 6 условий для очного обучения школьников
В СБУ рассказали, за что суд запретил ОПЗЖ
Последние новости
01:23
В Совбезе ООН осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге
00:46
Сумщина: Два человека погибли из-за обстрелов россиян
00:03
ВИДЕОЗеленский показал видео ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге
23:50
Россияне нанесли два ракетных удара по Харькову поздно вечером: начался пожар
23:43
Турция, Швеция и Финляндия определили гарантии расширения НАТО – текст договоренности
22:59
Джонсон: Путин – это пример токсичной маскулинности
22:53
Резников рассказал о подготовке тысяч бойцов ВСУ за границей: "Мы учимся быстро"
22:44
ЕС предоставит Украине более 90 военных грузовиков
22:39
Зеленский – о российских обстрелах: ООН должна наказать государство-террориста
22:16
НАТО в среду примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс – Столтенберг
Все новости...