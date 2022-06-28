Во Львовской области задержали бывшего КДБшника: корректировал ракетные удары россиян

Правоохранители задержали жителя Львова, корректировавшего ракетные удары оккупантов по территории Львовской области, в частности, по Яворивскому полигону, где погиб 61 человек.

Источник: прокуратура Львовской области, СБУ в Telegram, Zaxid.net

Дословно прокуратура: "По данным следствия, уроженец Львова, будучи бывшим работником КГБ СССР, в течение марта 2022 года оказывал помощь государству-агрессору и его военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины. Мужчина с помощью одного из мессенджеров передавал информацию представителями РФ о местонахождении ВСУ на территории Львовской области для нанесения ракетных ударов".

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Детали: По данным СБУ, мужчина корректировал удары по Яворивскому военному полигону вблизи границы с Польшей.

В прокуратуре Zaxid.net уточнили, что речь идет о 71-летнем львовянине. Он, в частности, корректировал ракетные удары по Международному центру миротворчества и безопасности в марте. По данным правоохранителей, в результате ракетной атаки тогда погиб 61 человек, еще 160 были ранены.

Злоумышленника задержали, ему сообщили о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В СБУ сообщили, что также задержали еще двух агентов РФ, корректировавших удары оккупантов по Киеву и Донбассу.

Всего с начала полномасштабного вторжения России СБУ сообщила о подозрениях более чем 760 российским гражданам, причастным к ведению агрессивной войны, военным преступлениям и подрывной деятельности против Украины.