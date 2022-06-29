Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сирия следом за Россией признает "независимость" ОРДЛО

Катерина ТищенкоСреда, 29 июня 2022, 16:36
президент Сирии Башар Асад и России Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Сирия решила признать "независимость" контролируемых Москвой псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" на украинских территориях.

Источник: сирийское госагентство SANA со ссылкой на официальный источник в МИД страны

Прямая речь: "Опираясь на общую волю и желание наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики".

Детали: Источник добавил, что "будут проведены переговоры с обеими странами для согласования рамок укрепления отношений, включая установление дипломатических отношений в соответствии с известными правилами".

Что предшествовало: 16 июня главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что "Сирия и ряд других стран" готовы признать "независимость" оккупированных Россией территорий Донбасса.

Предыстория:

  • 21 февраля российский президент Владимир Путин решил подписать указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". 
  • В указах Путин официально поручил ввести российские войска на оккупированную территорию.
  • 22 февраля Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".
  • 24 февраля Путин начал войну против Украины под предлогом "защиты" Донбасса. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СирияДНРЛНР
Главное сегодня

добавлены фото, видеоУкраина вернула 144 пленных, из них 95 защитников "Азовстали"

Кабмин предлагает ввести санкции против Маслякова и членов КВН

дополнено, фотоКиевщина: в Демидове из-за молнии разрушен мост, есть погибший

Зеленский ответил, от чего зависит участие Украины в саммите G-20

Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС

Финляндию и Швецию официально пригласили к членству в НАТО

Все новости...
Сирия
WSJ: Россия стала более провокационной в Сирии
Maxar опубликовала фото, как российские суда возят украденное украинское зерно в Сирию
Россия продала Сирии краденого украинского зерна на $40 миллионов
Последние новости
07:31
Украинские летчики поразили склады боеприпасов и РАВ россиян
07:07
Сводка Генштаба: В Беларуси изучают, как провести скрытую мобилизацию
06:11
США просят Южную Корею присоединиться к ограничению цен на российскую нефть
05:16
Бельгия больше не будет выдавать россиянам туристические визы
04:35
ОК "Юг": ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку на Херсонщине
03:51
ISW: Кремль до сих пор имеет территориальные амбиции и претендует не только на Донбасс
03:00
Змеиный: ВСУ поразили еще один российский "Панцирь"
02:03
Британия предоставит Украине еще военную помощь — более чем на миллиард долларов
01:22
Бренсон: Мы должны вместе противостоять угрозе, с которой столкнулась Украина
00:41
Все новости...