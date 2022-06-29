Сирия следом за Россией признает "независимость" ОРДЛО

Сирия решила признать "независимость" контролируемых Москвой псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" на украинских территориях.

Источник: сирийское госагентство SANA со ссылкой на официальный источник в МИД страны

Прямая речь: "Опираясь на общую волю и желание наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики".

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Детали: Источник добавил, что "будут проведены переговоры с обеими странами для согласования рамок укрепления отношений, включая установление дипломатических отношений в соответствии с известными правилами".

Что предшествовало: 16 июня главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что "Сирия и ряд других стран" готовы признать "независимость" оккупированных Россией территорий Донбасса.

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