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Сирия следом за Россией признает "независимость" ОРДЛО

Катерина ТищенкоСреда, 29 июня 2022, 16:36
Сирия следом за Россией признает независимость ОРДЛО
президент Сирии Башар Асад и России Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Сирия решила признать "независимость" контролируемых Москвой псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" на украинских территориях.

Источник: сирийское госагентство SANA со ссылкой на официальный источник в МИД страны

Прямая речь: "Опираясь на общую волю и желание наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики".

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Детали: Источник добавил, что "будут проведены переговоры с обеими странами для согласования рамок укрепления отношений, включая установление дипломатических отношений в соответствии с известными правилами".

Что предшествовало: 16 июня главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что "Сирия и ряд других стран" готовы признать "независимость" оккупированных Россией территорий Донбасса.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 февраля российский президент Владимир Путин решил подписать указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". 
  • В указах Путин официально поручил ввести российские войска на оккупированную территорию.
  • 22 февраля Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".
  • 24 февраля Путин начал войну против Украины под предлогом "защиты" Донбасса. 

Темы: СирияДНРЛНР
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