Украина готова вернуть России ее мертвых солдат: тела хранят в вагонах-рефрижераторах
Украина готова вернуть России тела погибших под Киевом и Черниговом российских оккупантов, как это предусмотрено международным гуманитарным правом.
Источник: Reuters со ссылкой на главу отдела военно-гражданского сотрудничества Украины Владимира Лямзина
Прямая речь Лямзина: "Согласно нормам международного гуманитарного права, а Украина им строго следует, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Украина готова вернуть тела агрессору".
Детали: Сообщается, что украинские военные власти 13 мая погрузили тела российских солдат, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях, в вагоны-рефрижераторы.
По словам Лямзина, в разных регионах Украины стояло несколько рефрижераторных поездов, где хранились тела российских солдат.
В поезде, который снимали журналисты на окраине Киева, находится несколько сотен тел российских оккупантов.
Лямзин отметил, что большая их часть привезена из Киевской области, есть также тела из Черниговской области и из некоторых других областей.
Предыстория:
- Россия напала на Украину 24 февраля. Свое вторжение президент РФ Владимир Путин назвал "спецоперацией" по демилитаризации соседней страны, которая якобы угрожает безопасности России.
- РФ ведет агрессивную войну, в результате которой уже погибли тысячи мирных жителей, среди которых минимум 226 детей, миллионы украинцев стали беженцами, многие города и села Украины разрушены полностью.
- Россия в этой войне потеряла почти 27 тысяч солдат и тысячи единиц военной техники.
- 9 мая катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовал репортаж о войне России против Украины, в сюжете среди прочего, показали вагон-рефрижератор с телами погибших российских военных, а также украденное оккупантами в Украине.