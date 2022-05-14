Украина готова вернуть России ее мертвых солдат: тела хранят в вагонах-рефрижераторах

Украинские криминалисты несут тело погибшего оккупанта в вагон-рефрижератор 11 мая в Киевской области. Фото Getty Images

Украина готова вернуть России тела погибших под Киевом и Черниговом российских оккупантов, как это предусмотрено международным гуманитарным правом.

Источник: Reuters со ссылкой на главу отдела военно-гражданского сотрудничества Украины Владимира Лямзина

Прямая речь Лямзина: "Согласно нормам международного гуманитарного права, а Украина им строго следует, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Украина готова вернуть тела агрессору".

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Детали: Сообщается, что украинские военные власти 13 мая погрузили тела российских солдат, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях, в вагоны-рефрижераторы.

По словам Лямзина, в разных регионах Украины стояло несколько рефрижераторных поездов, где хранились тела российских солдат.

В поезде, который снимали журналисты на окраине Киева, находится несколько сотен тел российских оккупантов.

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Лямзин отметил, что большая их часть привезена из Киевской области, есть также тела из Черниговской области и из некоторых других областей.

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