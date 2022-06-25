Путин заявил, что скоро передаст Беларуси "Искандеры", которые могут нести "ядерные" ракеты
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в ближайшее время передаст Беларуси комплексы "Искандер М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты. Путин подчеркнул, что у этих ракет могут быть ядерные боеголовки.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси комплексы Искандер М, которые могут применять баллистические и крылатые ракеты. Причём как в обычном, так и в ядерном исполнении".
Детали: Об этом он заявил по итогам стречи с самопровозлашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Также Путин предложил Лукашенко дооборудовать самолеты СУ-25, которые находятся на вооружении армии Беларуси, на авиационных заводах России и начать подготовку летного состава.
Читайте также: Угроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной
Что предшествовало:
- В ночь на 25 июня РФ выпустила по территории Украины до 50 ракет. Большую часть этих ракет выпустила авиация России с территории Беларуси.
- В начале июня Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттянул Запад". По мнению Лукашенко, Беларусь – это "объект давления" для Запада, в том числе по геополитическим причинам.
- Главное управление разведки считает, что ракетным ударом 25 июня Кремль хочет втянуть Беларусь в войну.
- Россия возобновила пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22м3 из воздушного пространства этой страны.