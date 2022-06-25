Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин заявил, что скоро передаст Беларуси "Искандеры", которые могут нести "ядерные" ракеты

Алена МазуренкоСуббота, 25 июня 2022, 18:42
Путин заявил, что скоро передаст Беларуси Искандеры, которые могут нести ядерные ракеты
ФОТО: ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в ближайшее время передаст Беларуси комплексы "Искандер М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты. Путин подчеркнул, что у этих ракет могут быть ядерные боеголовки.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси комплексы Искандер М, которые могут применять баллистические и крылатые ракеты. Причём как в обычном, так и в ядерном исполнении".

Реклама:

Детали: Об этом он заявил по итогам стречи с самопровозлашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Также Путин предложил Лукашенко дооборудовать самолеты СУ-25, которые находятся на вооружении армии Беларуси, на авиационных заводах России и начать подготовку летного состава.

Читайте также: Угроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • В ночь на 25 июня РФ выпустила по территории Украины до 50 ракет. Большую часть этих ракет выпустила авиация России с территории Беларуси. 
  • В начале июня Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттянул Запад". По мнению Лукашенко, Беларусь – это "объект давления" для Запада, в том числе по геополитическим причинам.
  • Главное управление разведки считает, что ракетным ударом 25 июня Кремль хочет втянуть Беларусь в войну.
  • Россия возобновила пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22м3 из воздушного пространства этой страны.

Темы: ПутинЛукашенкоБеларусьоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: