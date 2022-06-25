Путин заявил, что скоро передаст Беларуси "Искандеры", которые могут нести "ядерные" ракеты

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в ближайшее время передаст Беларуси комплексы "Искандер М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты. Путин подчеркнул, что у этих ракет могут быть ядерные боеголовки.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси комплексы Искандер М, которые могут применять баллистические и крылатые ракеты. Причём как в обычном, так и в ядерном исполнении".

Детали: Об этом он заявил по итогам стречи с самопровозлашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Также Путин предложил Лукашенко дооборудовать самолеты СУ-25, которые находятся на вооружении армии Беларуси, на авиационных заводах России и начать подготовку летного состава.

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