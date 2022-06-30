Залужный показал, как выгоняли оккупантов из Змеиного: помогла гаубица "Богдана"
Четверг, 30 июня 2022, 13:04
Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".
Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook
Прямая речь Залужного: "Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный.
Благодарю защитников Одесщины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова".
Детали: Залужный также поблагодарил иностранных партнеров за предоставленные средства поражения.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Оперативное командование "Юг" заявило, что российская армия поспешно эвакуировала остатки гарнизона с острова Змеиный после ударов украинских военных по нему.
- Позже российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.