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Залужный показал, как выгоняли оккупантов из Змеиного: помогла гаубица "Богдана"

Ирина БалачукЧетверг, 30 июня 2022, 13:04
Украинская гаубица "Богдана". Фото mil.gov.ua

Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный.

Благодарю защитников Одесщины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова".

Детали: Залужный также поблагодарил иностранных партнеров за предоставленные средства поражения.

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Темы: УкраинавойнаЗмеиный
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