Три человека взорвались на российской мине на пляже Херсонщины
Суббота, 4 июня 2022, 12:06
В поселке Лазурное Херсонской области, в котором много пансионатов и баз отдыха, россияне заминировали пляж, из-за чего три человека погибли, взорвавшись.
Источник: прокуратура Херсонщины
Детали: По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ установили мины вдоль побережья Черного моря в пгт Лазурное.
Реклама:
3 июня три человека, находясь на пляже вблизи пансионата "Парус", взорвались на мине.
Все они погибли на месте.
Правоохранители обращают внимание граждан, что оккупанты минируют леса, пляжи и другие местности Херсона.
ВИДЕО ДНЯ
Напомним:
- 17 мая тракторист в поле возле Андреевки на Киевщине наткнулся на вражескую мину и получил травму ноги.
- 19 мая двое мужчин подорвались на российской мине в полях Бучанского района.
- В тот же день на Черниговщине в лесополосе на вражеской мине взорвался трактор.