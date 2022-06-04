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Три человека взорвались на российской мине на пляже Херсонщины

Роман ПетренкоСуббота, 4 июня 2022, 12:06
"парус" в лазурном

В поселке Лазурное Херсонской области, в котором много пансионатов и баз отдыха, россияне заминировали пляж, из-за чего три человека погибли, взорвавшись.

Источник: прокуратура Херсонщины

Детали: По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ установили мины вдоль побережья Черного моря в пгт Лазурное.

3 июня три человека, находясь на пляже вблизи пансионата "Парус", взорвались на мине.

Все они погибли на месте.

Правоохранители обращают внимание граждан, что оккупанты минируют леса, пляжи и другие местности Херсона.

Напомним:

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  • 17 мая тракторист в поле возле Андреевки на Киевщине наткнулся на вражескую мину и получил травму ноги.
  • 19 мая двое мужчин подорвались на российской мине в полях Бучанского района.
  • В тот же день на Черниговщине в лесополосе на вражеской мине взорвался трактор.

Темы: Херсонская областьоккупация
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