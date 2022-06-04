Министр обороны сделал прогноз, когда закончится война

Министр обороны Алексей Резников поделился оптимистичными прогнозами, что активные боевые действия между Вооруженными силами Украины и российскими оккупационными войсками прекратятся до конца 2022 года.

Источник: выступление Резникова на Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022 в Братиславе

Прямая речь Резникова: "Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства.

Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году".

Детали: Резников напомнил присутствующим, что планы Кремля основываются на убеждении в том, что все земли вокруг России являются "российскими", поэтому их, дескать, нужно "вернуть". Министр добавил, что следующими жертвами российской военной агрессии станут Польша, страны Балтии, Словакия и другие, если Украина с партнерами не остановит Россию и не ослабит ее военную мощь.

Также он сказал, что российская армия показала всему миру, что ее образ как "второй армии мира" оказался ложным. Но в Украине российские военные показали себя не как регулярная армия современного государства, а как сборище убийц, мародеров и насильников.

Министр обороны настоял, что на саммите НАТО в Мадриде следует привлечь Украину в стратегию Альянса на следующие 10 лет, потому что это в интересах всего цивилизованного мира. По его мнению, НАТО следует начать процесс присоединения Украины к Альянсу де-факто, если это пока невозможно осуществить де-юре.

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Украинские Силы обороны сосредоточены на отбрасывании вражеских войск со всех временно оккупированных территорий Украины, а дальше Киев будет рассматривать вопрос, как обеспечить безопасность Украины, когда Россия является ее соседом.

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