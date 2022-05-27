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Украинская разведка полагает, что война может длиться до конца года и дольше

Елена РощинаПятница, 27 мая 2022, 11:33
Украинская разведка полагает, что война может длиться до конца года и дольше
Путин и война, коллаж Радио Свобода

Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий считает, что президент России Владимир Путин готов вести длительную войну против Украины – по меньшей мере, до конца 2022 года.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Крым.Реалии" – проекта "Радио Свобода"

Прямая речь: "Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться.

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Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь или будет до конца года – это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам предоставляют.

Сейчас приводят много дат.

11 сентября в России единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения "референдума" или других мероприятий на оккупированных территориях.

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7 октября день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему "подарок".

К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс".

Детали: По словам Скибицкого, разные круги пытались убедить Владимира Путина не начинать войну, но это не удалось.

Он планирует руководить Россией до конца своих дней, от сценария "преемник" действующий президент РФ давно отказался, объясняет Скибицкий.

Прямая речь: "Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, относящиеся к восстановлению российской империи, он это заявил на весь мир.

Его пытались убедить иностранные лидеры, были попытки убедить от политического бомонда, представителей экономического блока РФ, олигархов, но это не удалось.

Война, которую он хочет вести, будет длительной. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции".

Детали: По словам представителя ГУР, окружить украинскую армию на востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой областей – такова задача у армии РФ сейчас, но российское военное руководство корректирует планы каждый месяц.

Россия планирует остаться на юге Украины надолго, о чем свидетельствует развертывание армией РФ мощной группировки на оккупированных территориях, укрепление линий обороны, минирование дорог и мостов.

Напомним, Ранее западные эксперты говорили, что Россия готовится к затяжному вооруженному конфликту и война в Украине может длиться годами. Исходя из этих расчетов, США начали договариваться с производителями оружия о его запасах.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в апреле заявлял, что война может "затянуться и длиться месяцами и годами", но Альянс сохранит поддержку Украины.

26 мая генсек НАТО констатировал, что война между РФ и Украиной перешла в "войну на истощение" и никто не может с уверенностью спрогнозировать, как и когда она закончится.

Министр обороны Украины Алексей Резников также признал, что Россия по всем признакам готовится к длительной войне против Украины, накапливая ресурсы и возводя оборонительные фортификации на захваченных территориях.

Темы: войнаПутинРосcияразведка
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