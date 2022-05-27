Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинская разведка полагает, что война может длиться до конца года и дольше

Елена РощинаПятница, 27 мая 2022, 11:33
Путин и война, коллаж Радио Свобода

Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий считает, что президент России Владимир Путин готов вести длительную войну против Украины – по меньшей мере, до конца 2022 года.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Крым.Реалии" – проекта "Радио Свобода"

Прямая речь: "Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться.

Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь или будет до конца года – это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам предоставляют.

Сейчас приводят много дат.

11 сентября в России единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения "референдума" или других мероприятий на оккупированных территориях.

7 октября день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему "подарок".

ВИДЕО ДНЯ

К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс".

Детали: По словам Скибицкого, разные круги пытались убедить Владимира Путина не начинать войну, но это не удалось.

Он планирует руководить Россией до конца своих дней, от сценария "преемник" действующий президент РФ давно отказался, объясняет Скибицкий.

Прямая речь: "Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, относящиеся к восстановлению российской империи, он это заявил на весь мир.

Его пытались убедить иностранные лидеры, были попытки убедить от политического бомонда, представителей экономического блока РФ, олигархов, но это не удалось.

Война, которую он хочет вести, будет длительной. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции".

Детали: По словам представителя ГУР, окружить украинскую армию на востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой областей – такова задача у армии РФ сейчас, но российское военное руководство корректирует планы каждый месяц.

Россия планирует остаться на юге Украины надолго, о чем свидетельствует развертывание армией РФ мощной группировки на оккупированных территориях, укрепление линий обороны, минирование дорог и мостов.

Напомним, Ранее западные эксперты говорили, что Россия готовится к затяжному вооруженному конфликту и война в Украине может длиться годами. Исходя из этих расчетов, США начали договариваться с производителями оружия о его запасах.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в апреле заявлял, что война может "затянуться и длиться месяцами и годами", но Альянс сохранит поддержку Украины.

26 мая генсек НАТО констатировал, что война между РФ и Украиной перешла в "войну на истощение" и никто не может с уверенностью спрогнозировать, как и когда она закончится.

Министр обороны Украины Алексей Резников также признал, что Россия по всем признакам готовится к длительной войне против Украины, накапливая ресурсы и возводя оборонительные фортификации на захваченных территориях.

Темы: войнаПутинРосcияразведка
Главное сегодня

Зеленский рассказал, как закончить войну за недели

В Кремле опять заговорили о штурме Киева – росСМИ

В Литве прошла секретная конференция, где обсуждали сценарии России без Путина – Bild

Лукашенко решил создать в Беларуси "народное ополчение"

Тупицкого объявили в международный розыск

Северодонецк: враг стоит на 2/3 периметра, но город не оцеплен – глава администрации

Все новости...
Оккупанты обстреляли из минометов приграничье Сумщины – 18 "приходов"
Подоляк: Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против Украины
Россияне попали в казарму Нацгвардии на Днепропетровщине: 10 погибших и 35 раненых – Корбан
Путин ценой больших потерь прогрызает землю на Донбассе – Джонсон
Последние новости
19:50
Украину пригласили на встречу министров обороны стран НАТО
19:43
Украинский Ajax Systems начал продажи своих охранных систем в США
19:25
Украина просит Германию приостановить "Северный поток-1"
19:14
ЕС может согласовать эмбарго на российскую нефть в течение 4 дней – Reuters
19:11
Зеленский поговорил с премьером Италии о путях предотвращения продовольственного кризиса
19:10
В Беларуси на все лето ограничили пребывание возле части границы с Украиной
19:06
"Камаз" ввел трехдневку для части сотрудников
18:59
Розовая панама для счастливцев: пассажиров Укрзализныци будет ждать сюрприз от Kalush Orchestra
18:58
Враг пытается сковать украинские силы и не допустить переброску войск – Генштаб
18:50
В РГК Фирташа заявили об убытках в 10 миллиардов у облгазов из-за войны
Все новости...