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Папа Римский: Очень хочу приехать в Украину, но боюсь навредить

Денис КарловскийСуббота, 4 июня 2022, 20:56
Папа Франциск обнимает украинского мальчика-беженца в Риме 4 июня. фото: getty images

Папа Римский Франциск сказал украинскому мальчику, сбежавшему от войны в Италию, что он хотел бы посетить Украину, но следует дождаться подходящего мгновения.

Источник: Vatican News

Прямая речь Папы Франциска: "Я бы хотел поехать в Украину. Но мне необходимо подождать удобного времени сделать это, ведь нелегко принимать решение, которое может скорее помешать миру, нежели принести ему добра".

Детали: Понтифик в рамках регулярной инициативы "Детский поезд" встретился со 160 школьниками со всей Италии. Среди них был украинский мальчик-беженец. Он спросил Папу Франциска, сможет ли он посетить Украину и спасти всех страдающих там детей.

Понтифик добавил, что на этой неделе он ожидает визита украинских чиновников, обсуждающих детали его возможного визита.

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Справка: Последний визит главы Римско-Католической Церкви в Украину был в июне 2001 года. Папа Римский Иоанн Павел II тогда посетил Киев и Львов, где возглавил богослужение. Литургию на украинском языке на ипподроме во Львове вместе с понтификом вел кардинал Любомир Гузар.

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Его лично принимал и сопровождал президент Леонид Кучма. Папа Иоанн Павел II также посетил и склонил колени на Аскольдовой могиле, а также положил траурные венки на мемориалах в Бабьем Яру и Быковне.

Предыстория:

  • В начале мая Папа Франциск заявлял, что готов посетить Москву, дабы провести разговор с российским президентом Владимиром Путином, но смысла ехать в Киев не видит.
  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что власти Украины питают надежду, что понтифик сможет лично посетить Украину и поддержать людей во время российско-украинской войны.
  • В марте президент Зеленский официально пригласил Папу Римского посетить Украину. В начале апреля понтифик предполагал, что может посетить Украину даже несмотря на боевые действия на территории страны.
  • Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, Папа Римский, нарушив нормы протокола, самостоятельно приехал в посольство РФ в Риме и потребовал, чтобы Россия немедленно остановилась и вывела войска.
  • Ватикан предложил свое посредничество в организации переговоров о прекращении огня и перемирия между Россией и Украиной.

Темы: Папа РимскийВатиканцерковьрелигия
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