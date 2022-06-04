Папа Римский: Очень хочу приехать в Украину, но боюсь навредить

Папа Римский Франциск сказал украинскому мальчику, сбежавшему от войны в Италию, что он хотел бы посетить Украину, но следует дождаться подходящего мгновения.

Источник: Vatican News

Прямая речь Папы Франциска: "Я бы хотел поехать в Украину. Но мне необходимо подождать удобного времени сделать это, ведь нелегко принимать решение, которое может скорее помешать миру, нежели принести ему добра".

Детали: Понтифик в рамках регулярной инициативы "Детский поезд" встретился со 160 школьниками со всей Италии. Среди них был украинский мальчик-беженец. Он спросил Папу Франциска, сможет ли он посетить Украину и спасти всех страдающих там детей.

Понтифик добавил, что на этой неделе он ожидает визита украинских чиновников, обсуждающих детали его возможного визита.

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Справка: Последний визит главы Римско-Католической Церкви в Украину был в июне 2001 года. Папа Римский Иоанн Павел II тогда посетил Киев и Львов, где возглавил богослужение. Литургию на украинском языке на ипподроме во Львове вместе с понтификом вел кардинал Любомир Гузар.

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Его лично принимал и сопровождал президент Леонид Кучма. Папа Иоанн Павел II также посетил и склонил колени на Аскольдовой могиле, а также положил траурные венки на мемориалах в Бабьем Яру и Быковне.

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