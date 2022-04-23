Украинские власти надеются, что Папа Франциск сможет посетить Украину и спасти Мариуполь
Президент Владимир Зеленский надеется, что Папа Римский Франциск сможет посетить Украину в ближайшее время, а также помочь эвакуировать гражданское население из Мариуполя.
Источник: пресс-конференция Зеленского на станции киевского метрополитена "Майдан Незалежности"
Прямая речь Зеленского: "Я бы очень хотел, чтобы он приехал, с самого начала. Чтобы он поддержал наших людей на Востоке государства.
Я хотел бы, чтобы он попытался разблокировать гуманитарные коридоры в Мариуполь – именно с такой просьбой мы обращались к нему.
Есть те или иные сигналы – говорить рано. Но мы ожидаем его. Ожидаем, потому что у него есть именно миссия – миссия от Бога. Ему доверяет большое количество людей".
Детали: Президент добавил, что украинские власти обращались к Святому Престолу с просьбой помочь организации гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.
Кроме того, Украина считает своим приоритетом участие Ватикана в предварительных договоренностях с Россией по прекращению огня, по крайней мере, для эвакуации раненых и погибших из театра боевых действий.
Зеленский сказал, что он очень ценит поддержку Папы и лично встречался с ним в 2020 году. В их разговоре Зеленский затронул тему освобождения из итальянской тюрьмы украинца Виталия Маркива, и, по словам президента, Ватикан приложился к освобождению Маркива после их разговора.
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Предыстория:
- Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, Папа Римский, нарушив нормы протокола, самостоятельно поехал в посольство РФ в Риме и потребовал, чтобы Россия немедленно остановилась и вывела войска.
- Ватикан предложил свое посредничество в организации переговоров о прекращении огня и перемирия между Россией и Украиной.
- В марте президент Зеленский официально пригласил Папу Римского посетить Украину. В начале апреля понтифик предполагал, что может посетить Украину даже несмотря на боевые действия на территории страны.
- К Папе Франциску обращался командир 36-й бригады морской пехоты, защищающей Мариуполь от российских захватчиков, Сергей Волина с просьбой спасти женщин, детей, пенсионеров и раненых из бункеров Мариуполя.
- 22 апреля Папа Франциск сказал, что отменил свою встречу с московским патриархом Кириллом, которую планировали провести в июне на Ближнем Востоке. Он добавил, что жалеет об этом, потому что ценит межконфессиональный диалог, а также то, что эта встреча должна была стать второй встречей между главами Церквей со времен Великой схизмы 1054 года.