Украинские власти надеются, что Папа Франциск сможет посетить Украину и спасти Мариуполь

Президент Владимир Зеленский надеется, что Папа Римский Франциск сможет посетить Украину в ближайшее время, а также помочь эвакуировать гражданское население из Мариуполя.

Источник: пресс-конференция Зеленского на станции киевского метрополитена "Майдан Незалежности"

Прямая речь Зеленского: "Я бы очень хотел, чтобы он приехал, с самого начала. Чтобы он поддержал наших людей на Востоке государства.

Я хотел бы, чтобы он попытался разблокировать гуманитарные коридоры в Мариуполь – именно с такой просьбой мы обращались к нему.

Есть те или иные сигналы – говорить рано. Но мы ожидаем его. Ожидаем, потому что у него есть именно миссия – миссия от Бога. Ему доверяет большое количество людей".

Детали: Президент добавил, что украинские власти обращались к Святому Престолу с просьбой помочь организации гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

Кроме того, Украина считает своим приоритетом участие Ватикана в предварительных договоренностях с Россией по прекращению огня, по крайней мере, для эвакуации раненых и погибших из театра боевых действий.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский сказал, что он очень ценит поддержку Папы и лично встречался с ним в 2020 году. В их разговоре Зеленский затронул тему освобождения из итальянской тюрьмы украинца Виталия Маркива, и, по словам президента, Ватикан приложился к освобождению Маркива после их разговора.

Читайте также: Папа, оскорбивший украинцев: что стало причиной последних решений и заявлений понтифика

Предыстория: