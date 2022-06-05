ВСУ уже контролируют половину Северодонецка – Гайдай
Воскресенье, 5 июня 2022, 11:26
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы контролируют ровно половину Северодонецка.
Источник: Гайдай в эфире телемарафона
Прямая речь Гайдая: "Россияне действительно контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней их отодвинули, город поделен ровно пополам.
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Боятся они так свободно бродить по городу".
Детали: По его словам, оккупанты потеряли огромное количество личного состава, в плену восемь россиян.
Гайдай объяснил, что все резервы армии врага направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут.
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Напомним:
- Российские силы еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, но украинская оборона остается сильной на этой ключевой позиции, считает американский Институт изучения войны.
- Сейчас на улицах Северодонецка продолжаются бои, россияне принудительно депортировали на оккупированную территорию часть населения Северодонецка.