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ВСУ уже контролируют половину Северодонецка – Гайдай

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 июня 2022, 11:26
ВСУ уже контролируют половину Северодонецка – Гайдай
иллюстративное фото всу

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы контролируют ровно половину Северодонецка.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "Россияне действительно контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней их отодвинули, город поделен ровно пополам.

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Боятся они так свободно бродить по городу".

Детали: По его словам, оккупанты потеряли огромное количество личного состава, в плену восемь россиян.

Гайдай объяснил, что все резервы армии врага направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут.

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Напомним:

  • Российские силы еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, но украинская оборона остается сильной на этой ключевой позиции, считает американский Институт изучения войны.
  • Сейчас на улицах Северодонецка продолжаются бои, россияне принудительно депортировали на оккупированную территорию часть населения Северодонецка.

Темы: СеверодонецкРосcиявойна
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