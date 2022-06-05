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Папа Римский призвал лидеров не воевать, а начать переговоры

Денис КарловскийВоскресенье, 5 июня 2022, 16:08
Папа Римский призвал лидеров не воевать, а начать переговоры
папа франциск во время проповеди на площади святого петра в риме 5 июня. фото: getty images

Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме призвал национальных лидеров не подвергать жизни людей ужасам войны в Украине, а начать переговоры по прекращению огня.

Источник: Vatican News

Прямая речь Папы Франциска: "Однако теперь, через сто дней после начала вооруженной агрессии против Украины, на человечество снова спустился кошмар войны, которая является отрицанием Божьей мечты: воюющие народы, народы, убивающие друг друга, люди, которые вместо приближаться, вынуждены удаляться от своих домов.

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И в то время, как свирепствуют безумные разрушения и смерти и разгораются противостояния, подпитывая эскалацию, все более опасную для всех, повторяю свой призыв к вождям народов: пожалуйста, не ведите человечество к уничтожению! Не ведите человечество к уничтожению. Пусть начнутся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и о приемлемом решении".

Детали: Свой призыв понтифик приурочил к празднованию Пятидесятницы католиками мира. Глава Святого Престола отметил, что в Украине она совпадает со ста днями войны.

Папа Франциск попросил верующих без устали молиться за наступление мира в Украине и спасение людей, особенно детей, от ужасов войны. Папа призвал лидеров мира остановить "жуткое уничтожение сел и городов на востоке Украины".

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В своей проповеди Папа обошел вниманием, что военная агрессия против Украины осуществляется из-за России и лично российского президента Владимира Путина.

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Предыстория:

  • 4 июня Папа Франциск на вопрос украинского мальчика-беженца ответил, что очень хотел бы приехать в Украину, но боится навредить.
  • 1 июня понтифик призвал прекратить блокаду украинских морских портов и не шантажировать беднейшие страны мира голодом из-за отсутствия поставок украинского зерна.
  • В начале мая Папа Франциск заявлял, что готов посетить Москву, дабы провести разговор с российским президентом Владимиром Путином, но смысла ехать в Киев не видит.
  • Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, Папа Римский, нарушив нормы протокола, самостоятельно приехал в посольство РФ в Риме и потребовал, чтобы Россия немедленно остановилась и вывела войска.
  • Ватикан предложил свое посредничество в организации переговоров о прекращении огня и перемирия между Россией и Украиной.

Темы: Папа РимскийВатиканпереговорыперемирие
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