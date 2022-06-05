Папа Римский призвал лидеров не воевать, а начать переговоры

папа франциск во время проповеди на площади святого петра в риме 5 июня. фото: getty images

Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме призвал национальных лидеров не подвергать жизни людей ужасам войны в Украине, а начать переговоры по прекращению огня.

Источник: Vatican News

Прямая речь Папы Франциска: "Однако теперь, через сто дней после начала вооруженной агрессии против Украины, на человечество снова спустился кошмар войны, которая является отрицанием Божьей мечты: воюющие народы, народы, убивающие друг друга, люди, которые вместо приближаться, вынуждены удаляться от своих домов.

И в то время, как свирепствуют безумные разрушения и смерти и разгораются противостояния, подпитывая эскалацию, все более опасную для всех, повторяю свой призыв к вождям народов: пожалуйста, не ведите человечество к уничтожению! Не ведите человечество к уничтожению. Пусть начнутся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и о приемлемом решении".

Детали: Свой призыв понтифик приурочил к празднованию Пятидесятницы католиками мира. Глава Святого Престола отметил, что в Украине она совпадает со ста днями войны.

Папа Франциск попросил верующих без устали молиться за наступление мира в Украине и спасение людей, особенно детей, от ужасов войны. Папа призвал лидеров мира остановить "жуткое уничтожение сел и городов на востоке Украины".

В своей проповеди Папа обошел вниманием, что военная агрессия против Украины осуществляется из-за России и лично российского президента Владимира Путина.

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