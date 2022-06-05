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Киев остается под угрозой как основная цель РФ - Минобороны

Валентина РоманенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 18:20
Анна Маляр. фото Армія Inform

Киев остается главной целью российских оккупантов, поэтому постоянно находится под угрозой.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона 5 июня

Прямая речь: "Мы говорили всегда откровенно, что Киев постоянно под угрозой. Действительно люди возвращаются (в столицу – ред.) ... по разным причинам.

Но все равно нам следует понимать, что война в горячей фазе и Киев, как основная цель Российской Федерации, ею и остается".

Что предшествовало: 5 июня около 6 утра на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.

По предварительным данным, российские войска осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря. Одна ракета была уничтожена.

В "Укрзализныце" подтвердили, что войска РФ в воскресенье ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу (4 ракеты), но подчеркнули - никаких "танков", о которых говорит российская пропаганда, там нет.

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Темы: Киеввойна
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