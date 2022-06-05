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На Киевщине нашли тело еще одного убитого оккупантами жителя

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 19:05
фото полиции Киевской области

Возле села Вышеград Бучанского района Киевской области полицейские обнаружили тело расстрелянного оккупантами мирного жителя.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "На днях в лесу возле села Вышеград, где находились позиции армии Российской Федерации, нашли тело мужчины. По предварительным данным, гражданского жителя агрессоры застрелили из огнестрельного оружия в голову".

Прямая речь главы полиции Киевщины Андрея Небитова: "Полицейские установили, что 41-летний житель Волыни в прошлом году приехал работать строителем в село Колонщина под Макаровым. Во время оккупации скрылся в районе, где базировались войска оккупантов. Правоохранители уже разыскали сестру погибшего".

Детали: Полицейские, следователи и криминалисты осмотрели тело и направили на судмедэкспертизу, которая установит окончательную причину смерти. В дальнейшем тело погибшего передадут родным для погребения.

Знать больше: Дьявол носит форму русского солдата. Как пытали на Киевщине

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале апреля Силы обороны Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов. Тогда же начали открываться факты многочисленных зверств россиян.
  • Мэр города Буча Анатолий Федорук тогда сообщал, что в городе есть братские могилы, где похоронили около 300 человек, по улицам лежали десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
  • Тела замученных россиянами мирных жителей находили во всех населенных пунктах Киевской области, которые были временно оккупированы захватчиками.
  • По состоянию на 3 июня в Киевской области обнаружили тела 1 314 местных жителей, убитых российскими оккупантами.
  • Следователи до сих пор не установили личности более 200 убитых россиянами мирных жителей в Киевской области.

Темы: Киевская областьоккупациявойнаполиция
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