На Киевщине нашли тело еще одного убитого оккупантами жителя

Возле села Вышеград Бучанского района Киевской области полицейские обнаружили тело расстрелянного оккупантами мирного жителя.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "На днях в лесу возле села Вышеград, где находились позиции армии Российской Федерации, нашли тело мужчины. По предварительным данным, гражданского жителя агрессоры застрелили из огнестрельного оружия в голову".

Прямая речь главы полиции Киевщины Андрея Небитова: "Полицейские установили, что 41-летний житель Волыни в прошлом году приехал работать строителем в село Колонщина под Макаровым. Во время оккупации скрылся в районе, где базировались войска оккупантов. Правоохранители уже разыскали сестру погибшего".

Детали: Полицейские, следователи и криминалисты осмотрели тело и направили на судмедэкспертизу, которая установит окончательную причину смерти. В дальнейшем тело погибшего передадут родным для погребения.

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