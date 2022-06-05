Кадыров перерегистрировал свой самолет с Бермудских островов в Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров сменил регистрацию своего частного самолета с Бермудских островов на Россию.

Источник: открытые данные регистрации самолетов

Детали: С 2013 года самолет Кадырова Airbus A319 стоимостью 80 миллионов долларов имел регистрацию на Бермудских островах. Бермудские острова являются заморской территорией Великобритании.

Теперь самолет зарегистрирован в Российской Федерации с бортовым номером RA – 73417.

По новому номеру регистрации самолет уже совершал посадку и вылеты из аэропортов Москвы и Грозного 1 и 2 июня.

Регистрация самолета на Бермудских островах

Регистрация самолета в РФ

Маршрут полета самолета Кадырова из Москвы в Грозный

Посадки самолета в аэропортах 1 и 2 июня

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Что было раньше: УП фиксировала, что самолет Кадырова прибывал в Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах уже после начала широкомасштабной войны между Россией и Украиной.

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На борту этого самолета мебель облицована мрамором, а также ообустроена отдельная гостиная с плазмой на 12 человек и ванная.