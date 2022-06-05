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В Луганской области ликвидировали российского генерала – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 19:53
В Луганской области ликвидировали российского генерала – СМИ
Роман Кутузов, фото из Telegram Радио Свобода

В Луганской области ликвидирован генерал-майор российской армии Роман Кутузов.

Источник: Радио Свобода и "Медуза" со ссылкой на российские телеграм-каналы

Детали: Как пишет Радио Свобода, по сообщениям российских телеграм-каналов, генерала ликвидировали в посёлке Николаевка Попаснянского района Луганской области.

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По сообщениям тех же источников, Роман Кутузов – это уже четвертый генерал российской армии, ликвидированный на территории Украины.

Как пишет "Медуза", о смерти Кутузова сообщил корреспондент российской пропагандистской ВГТРК Александр Сладков. По его данным, генерал умер, "поведя в атаку" своих подчиненных.

Каким подразделением руководил Кутузов, пока не сообщается. В 2019 году он упоминался на сайте Минобороны РФ как временно исполняющий обязанности командующего 29-й общевойсковой армией, а в 2017-м — 5-й.

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Что предшествовало: Недавно украинские военные ликвидировали полковника Владимира Иванова из пресс-службы Минобороны России, командира роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитана Александра Выгуляра, командира десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковника Александра Досягаева.

10 мая директор оборонного разведывательного управления США генерал-лейтенант Скотт Берриер сообщал, что в Украине с начала широкомасштабной войны уже погибли минимум 8 российских генералов.

Знать больше: Российские генералы убиты на войне в Украине. Как служили, где сражались и чем были ценны для Кремля

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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