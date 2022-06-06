Зеленский: Аналитики пока не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси

Президент Владимир Зеленский заявляет, что пока что украинские аналитики не видят реальных рисков повторного вторжения в Украину с территории Беларуси.

Источник: Зеленский в комментарии журналистам, сообщает ZN.UA

Прямая речь: "Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока что наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси".

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