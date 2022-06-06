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Зеленский: Аналитики пока не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси

Катерина ТищенкоПонедельник, 6 июня 2022, 16:35
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что пока что украинские аналитики не видят реальных рисков повторного вторжения в Украину с территории Беларуси.

Источник: Зеленский в комментарии журналистам, сообщает ZN.UA

Прямая речь: "Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока что наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси".

Предыстория:

  • 11 мая в Генштабе ВСУ высказывали мнение, что Россия планирует в дальнейшем захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав РФ.
  • 27 мая российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю, и один непосредственно в администрации президента РФ сообщил, что в Кремле снова обсуждают возможный штурм Киева и все еще надеются на полномасштабную победу в войне против Украины.
  • 28 мая в Минобороны заявили, что пока не видят признаков подготовки Россией повторной атаки на Киев.
  • 5 июня после обстрелов Киева в Минобороны отметили, что Киев остается главной целью российских оккупантов, поэтому постоянно находится под угрозой.

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Темы: ЗеленскийБеларусьвойна
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