Морпехи и "Азов" спасли полтысячи бойцов из порта Мариуполя – СМИ

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".

Источник: местное издание Николаева "Преступности.нет" со ссылкой на слова офицера 36-й ОБрМП

Детали: Николаевские морпехи и военнослужащие "Азова" вышли на бронетехнике к территории морского порта, где находились бойцы Госпогранслужбы и несколько подразделений Национальной полиции. У последних заканчивался боекомплект.

Военнослужащие с боем прорвались к бойцам, обеспечили огневое прикрытие и на транспорте вывезли около 500 бойцов ГПСУ и НПУ на территорию предприятия "Азовсталь".

Сообщается, что во время реализации спланированной спецоперации "живой силе оккупантов нанесли серьезный урон".

Предыстория: Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.

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