Морпехи и "Азов" спасли полтысячи бойцов из порта Мариуполя – СМИ
Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
Источник: местное издание Николаева "Преступности.нет" со ссылкой на слова офицера 36-й ОБрМП
Детали: Николаевские морпехи и военнослужащие "Азова" вышли на бронетехнике к территории морского порта, где находились бойцы Госпогранслужбы и несколько подразделений Национальной полиции. У последних заканчивался боекомплект.
Военнослужащие с боем прорвались к бойцам, обеспечили огневое прикрытие и на транспорте вывезли около 500 бойцов ГПСУ и НПУ на территорию предприятия "Азовсталь".
Сообщается, что во время реализации спланированной спецоперации "живой силе оккупантов нанесли серьезный урон".
Предыстория: Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.
Предыстория:
- Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорваться с завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
- Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
- 19 апреля Минобороны России по меньшей мере в третий раз предложило украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.