По примеру Дюнкерка: бойцы Мариуполя просят о процедуре, на которую даже Гитлер в 1940-м согласился

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волина) в новом видеообращении просит применить к защитникам Мариуполя процедуру "экстракшн" по примеру операции в Дюнкерке в 1940-м году.

Источник: Facebook-страница Волынского

Прямая речь: "62 дня ведем боевые действия в полном окружении, сейчас территориально находимся на заводе "Азовсталь", выполняем задания вместе с оказавшимися в окружении подразделениями полка Азов и другими подразделениями…

В нашей группировке более 600 раненых ребят разной степени тяжести, им очень нужна медицинская помощь, здесь нет ни условий, ни препаратов, ни персонала, который мог бы им помочь.

Также гражданские ранены, которым мы им оказываем помощь настолько, насколько можем. С нами находятся сотни гражданских жителей, десятки детей, много людей с ограниченными возможностями, пожилых людей. Ситуация трудная, есть проблемы с водой".

Детали: Волынский напомнил, что обращался к мировым лидерам и дипломатам, чтобы защитников Мариуполя услышали и применили процедуру "экстракшн" по примеру операции "Динамо" (Дюнкерская операция, Дюнкерская эвакуация) времен Второй мировой войны.

Так, в 1940 году военные Британии и Франции были окружены немецкими войсками и заблокированы в районе города Дюнкерк.

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Скопившимся на побережье войскам грозила катастрофа, но Гитлер приказал остановить наступление и "не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км".

Уинстон Черчилль в знаменитой речи в 1940 году назвал события в Дюнкерке "чудом".

В ходе спасательной операции было эвакуировано более 300 тысяч французских и британских солдат.

Прямая речь: "Сегодня мой основной посыл: спасите гарнизон "Мариуполь". Примените к нам процедуру "extraction". Сейчас не 1940 год, сейчас 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые – погибнут в бою, гражданские гибнут здесь вместе с нами в бункерах, частных домах и многоэтажках, где их просто расстреливают".

Волынский добавил, что защитники Мариуполя надеются на помощь.

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