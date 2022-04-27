Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По примеру Дюнкерка: бойцы Мариуполя просят о процедуре, на которую даже Гитлер в 1940-м согласился

Алена МазуренкоСреда, 27 апреля 2022, 17:39
По примеру Дюнкерка: бойцы Мариуполя просят о процедуре, на которую даже Гитлер в 1940-м согласился
скриншот

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волина) в новом видеообращении просит применить к защитникам Мариуполя процедуру "экстракшн" по примеру операции в Дюнкерке в 1940-м году.

Источник: Facebook-страница Волынского

Прямая речь: "62 дня ведем боевые действия в полном окружении, сейчас территориально находимся на заводе "Азовсталь", выполняем задания вместе с оказавшимися в окружении подразделениями полка Азов и другими подразделениями…

Реклама:

В нашей группировке более 600 раненых ребят разной степени тяжести, им очень нужна медицинская помощь, здесь нет ни условий, ни препаратов, ни персонала, который мог бы им помочь.

Также гражданские ранены, которым мы им оказываем помощь настолько, насколько можем. С нами находятся сотни гражданских жителей, десятки детей, много людей с ограниченными возможностями, пожилых людей. Ситуация трудная, есть проблемы с водой".

Детали: Волынский напомнил, что обращался к мировым лидерам и дипломатам, чтобы защитников Мариуполя услышали и применили процедуру "экстракшн" по примеру операции "Динамо" (Дюнкерская операция, Дюнкерская эвакуация) времен Второй мировой войны.

ВИДЕО ДНЯ

Так, в 1940 году военные Британии и Франции были окружены немецкими войсками и заблокированы в районе города Дюнкерк.

Скопившимся на побережье войскам грозила катастрофа, но Гитлер приказал остановить наступление и "не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км".

Уинстон Черчилль в знаменитой речи в 1940 году назвал события в Дюнкерке "чудом".

В ходе спасательной операции было эвакуировано более 300 тысяч французских и британских солдат.

Прямая речь: "Сегодня мой основной посыл: спасите гарнизон "Мариуполь". Примените к нам процедуру "extraction". Сейчас не 1940 год, сейчас 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые – погибнут в бою, гражданские гибнут здесь вместе с нами в бункерах, частных домах и многоэтажках, где их просто расстреливают".

Волынский добавил, что защитники Мариуполя надеются на помощь.

Предыстория:

  • Ранее украинская разведка сообщила, что располагает данными, что российские власти планируют бросить подразделения росгвардии и ФСБ для штурма позиций украинских защитников на "Азовстали".
  • Украинские бойцы сообщили, что за ночь на 26 апреля по "Азовстали" было совершено 35 авиаударов, пострадали гражданские, они находятся под завалами.
  • На встрече с Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь взяли под контроль оккупанты, а затем добавил, что "Азовсталь" контролируют украинские защитники. Путин на камеру сказал, что не нужно штурмовать завод, но после этого обстрелы "Азовстали" только усилились.
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
  • 23 апреля полк "Азов" выложил в сеть первую часть видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе, на нем были дети, которые прячутся от российских бомб.
  • 24 апреля "азовцы" обнародовали новое видео с подземелья "Азовстали". На нем женщины, которые прячутся с детьми в укрытии, говорили, что запасов воды и еды у них осталось на считанные дни.

Темы: АзовМариупольэвакуацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Азов
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Бойцы "Азова" показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Последние новости
16:39
інфографікаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
Все новости...
Реклама: