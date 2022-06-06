Данилов о Северодонецке: Временная потеря территорий – не трагедия

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что временная вынужденная потеря Украиной своих территорий не является трагедией, и главное – сохранить страну.

Источник: Данилов в интервью Financial Times

Детали: По словам Данилова, ВСУ могут еще больше отступить из Северодонецка и других городов в регионе для того, чтобы перегруппироваться.

Прямая речь: "Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны".

Больше деталей: Данилов выразил уверенность, что западное оружие, необходимое для контратаки, "обязательно прибудет", добавив, что он "более чем уверен, что мы вернем свои территории".

Секретарь СНБО отметил, что в Северодонецке и Лисичанске противник имеет преимущество в артиллерии, и Украина сейчас не может "адекватно ответить тем же" из-за нехватики необходимого вооружения.

Данилов также отметил, что из-за очевидной готовности России пожертвовать своими войсками ради незначительных территориальных приобретений украинским военным стало труднее удерживать позиции.

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"Россия — большая страна по размерам, и у нее много этого пушечного мяса, которое сюда присылают", — сказал он.

Что предшествовало: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром 6 июня сообщил, что ситуация в Северодонецке ухудшилась. Ранее во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас ВСУ удерживают позиции в промзоне.

В то же время Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что украинские военные не позволяют врагу взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк, а также удерживают контроль в Северодонецке.