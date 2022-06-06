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Английский может получить особый статус в Украине

Евгений КизиловПонедельник, 6 июня 2022, 19:42

Английский может получить статус языка делового общения в Украине.

Источник: премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram

Детали: По его словам, эту возможность обсудили на правительственном совещании.

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Прямая речь: "В настоящее время Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу. Английский сегодня используется в деловом общении во всем цивилизованном мире, поэтому предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины.

Профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы".

Темы: языкКабинет министровбизнес
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