Зеленский объяснил, что нужно для мощного наступления ВСУ

Президент Владимир Зеленский рассказал, что дальнейшие успехи Украины в войне с Россией и деоккупация зависят также от оружия, которое будут поставлять Украине государства-партнеры, политической поддержки и последовательной санкционной политики стран Запада.

Источник: Зеленский в интервью Financial Times

Прямая речь: "Продвижение вперед, деоккупация наших территорий зависит от мощного оружия, политической поддержки Запада и понятной мощной санкционной политики. Это зависит не только от объединения нашего народа, власти и Вооруженных Сил Украины…

Желание (победить. – ред.) у нас больше, но техники меньше. Поэтому мы не можем продвигаться вперед. Это очень важная позиция, выход из тупика".

Детали: Зеленский отметил, что в последнее время наблюдается замедление деоккупации украинских населенных пунктов, а иногда есть угроза наступления войск РФ.

По его словам, чтобы одержать победу на поле боя, Украина нуждается в мощной военной технике, которая не должна уступать силам врага.

Также, по его словам, огромное значение имеет поддержка суверенитета Украины.

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Прямая речь: "Не может быть разговоров, каких-либо договоренностей без Украины, за нашей спиной. Не может быть ожиданий тех или иных лидеров некоторых стран по поводу того, что мы ослабим наши позиции.

Мол, нужно еще подождать, мы будем истощены экономически, инфраструктурно, у нас будет дефицит денег, дефицит горючего, и тогда, как они говорят, Украина будет "сговорчивой".

Детали: Зеленский отметил, что отдельные страны пытаются взять на себя роль посредника в переговорах между Украиной и Россией и вместе с тем ищут способы продолжать вести бизнес с РФ.

Прямая речь: "Все действуют как саперы. Поддерживая Украину, проверяют: а что еще можно сделать, чтобы немного ослабить санкции, чтобы бизнес того или иного государства не страдал. И постоянно, как саперы, пробуют протолкнуть ту или иную инициативу.

Не забывайте, что война продолжается. И не может быть усталости у западных государств от нее. Очень прошу… Нельзя забывать. Все, что можете делать, делайте".

Напомним: