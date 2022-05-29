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Министерство обороны посоветовало набраться терпения с поставкой оружия

Денис КарловскийВоскресенье, 29 мая 2022, 22:28
Министерство обороны посоветовало набраться терпения с поставкой оружия
сау caesar. фото: минобороны украины

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила гражданам, что украинские власти заключили практически все возможные соглашения по поставке оружия, но на их выполнение нужно время.

Источник: Маляр в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Маляр: "Процесс поставки оружия действительно длительный. Это очень отличается от того, как мы, скажем, что-то покупаем в магазине или даже если едем за границу, что-то купили и перевезли через границу – это может один день занять.

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И поэтому в этой ситуации мы должны набраться терпения и понять, что практически все сделки заключены, мы понимаем, с какой ритмичностью и когда будет поставляться оружие, но для того чтобы у нас был уже паритетный уровень в боях, нам нужно еще определенное время" .

Детали: Маляр объяснила, что у западных производителей оружия на момент вторжения существовали определенные обязательства и контракты по поставке оружия в другие страны.

То есть, западным производителям оружия теперь нужно теперь скорректировать имеющиеся деловые отношения с остальными клиентами, ведь Украине нужно предоставить оружие значительно быстрее, чем остальным.

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Так же существуют трудности с транзитом оружия через другие страны, потому что разрешение на транзит следует принимать на самом высоком государственном уровне.

Что было раньше: Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал, что у россиян началась истерика от сообщений о подготовке предоставления Украине современных пусковых установок MLRS.

Темы: Минобороныоружиебоевые действия
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