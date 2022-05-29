Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Министерство обороны посоветовало набраться терпения с поставкой оружия

Денис КарловскийВоскресенье, 29 мая 2022, 22:28
сау caesar. фото: минобороны украины

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила гражданам, что украинские власти заключили практически все возможные соглашения по поставке оружия, но на их выполнение нужно время.

Источник: Маляр в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Маляр: "Процесс поставки оружия действительно длительный. Это очень отличается от того, как мы, скажем, что-то покупаем в магазине или даже если едем за границу, что-то купили и перевезли через границу – это может один день занять.

И поэтому в этой ситуации мы должны набраться терпения и понять, что практически все сделки заключены, мы понимаем, с какой ритмичностью и когда будет поставляться оружие, но для того чтобы у нас был уже паритетный уровень в боях, нам нужно еще определенное время" .

Детали: Маляр объяснила, что у западных производителей оружия на момент вторжения существовали определенные обязательства и контракты по поставке оружия в другие страны.

То есть, западным производителям оружия теперь нужно теперь скорректировать имеющиеся деловые отношения с остальными клиентами, ведь Украине нужно предоставить оружие значительно быстрее, чем остальным.

Так же существуют трудности с транзитом оружия через другие страны, потому что разрешение на транзит следует принимать на самом высоком государственном уровне.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал, что у россиян началась истерика от сообщений о подготовке предоставления Украине современных пусковых установок MLRS.

Темы: Минобороныоружиебоевые действия
Главное сегодня

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине поломало планы России – военные эксперты

"Путин не победит" – Шольц

Kalush Orchestra продал свой кубок с Евровидения: сумма впечатляет

видеоЗеленский уволил главу СБУ Харьковщины: им займутся правоохранители

Скандал вокруг Порошенко играет на руку противникам членства Украины в ЕС – евродепутат

Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой поддержки

Все новости...
Минобороны
Ищет "подарки" оккупантов: в Минобороны служит пушистая разведчица Веста
Минобороны пока не видит подготовки России к новому наступлению на Киев
На Харьковщине оккупанты развернули новейший комплекс РЭБ – Минобороны
Последние новости
06:25
В Бразилии в результате проливных дождей погибли по меньшей мере 56 человек
05:46
Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с Путиным и Эрдоганом – СМИ
04:50
Лавров обвинил Париж "в разжигании неонацизма в Украине"
04:18
Юг: ВСУ уничтожили вражеский командный пункт, 67 захватчиков и российскую технику
03:45
Anonymous заявили, что сломали правительственные сайты Беларуси
02:58
Контрнаступление ВСУ на Херсонщине поломало планы России – военные эксперты
02:14
ЕС не смог договориться об эмбарго на российскую нефть накануне саммита – Reuters
01:33
Россияне нанесли удар по городу на Николаевщине
00:48
На юге от Кривого Рога ВСУ провели успешную контратаку – Вилкул
00:18
"Путин не победит" – Шольц
Все новости...