Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поля в воронках, взрывы и разрушения: Maxar показала снимки с востока, Ермак прокомментировал

Елена РощинаСреда, 8 июня 2022, 11:12
Долгенькое и воронка от бомбы, фото Maxar Technologies

Американская компания Maxar Technologies показала свежие снимки разрушений на востоке Украины, где идут бои, глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что украинские власти будут добиваться освобождения всех своих территорий от оккупантов.

Источник: Maxar Technologies в Twitter, Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Так сегодня выглядят поля в Донецкой и Луганской областях. Опубликованные в СМИ фотографии Maxar Technologies на весь мир продемонстрировали интенсивность боевых действий, когда земля усеяна воронками от снарядов. Там продолжаются тяжелые бои, у россиян много техники и артиллерии".

Поля, усеянные сотнями артиллерийских воронок
Поля, усеянные сотнями артиллерийских воронок
Maxar Technologies

Прямая речь: "Цель Украины – освобождение всех наших территорий. Это и станет для нас победой. Об этом я сказал на встрече с послами G7, и такова наша общая позиция".

Детали: Ермак подчеркнул, что власти делают все, чтобы ВСУ имели больше оружия, а подписание оборонного контракта с Польшей усилит возможности украинской армии.

Новые спутниковые снимки Maxar Technologies были сделаны 6 июня.

На них видно:

ВИДЕО ДНЯ

Артиллерийские взрывы вдоль реки Северский Донец и Богородичное

Артиллерийские взрывы вдоль реки Северский Донец и Богородичное
Артиллерийские взрывы вдоль реки Северский Донец и Богородичное

Воронку от бомбы диаметром 40 м в Долгеньком

Воронка от бомбы в Долгеньком
Воронка от бомбы в Долгеньком

Установки РСЗО в полях вблизи Северодонецка

РСЗО в полях вблизи Северодонецка
РСЗО в полях вблизи Северодонецка

Буксованную артиллерию, ориентированную на Северодонецк

Артиллерия, ориентированная на Северодонецк
Артиллерия, ориентированная на Северодонецк

Артиллерийские снаряды, разрывающиеся вблизи города Долина

Взрывы вблизи Долины
Взрывы вблизи Долины

Разрушение Рубежного – на снимках видно, как город выглядел сверху 29 марта и каким стал к 6 июня

Рубежное 29.03.2022
Рубежное 29.03.2022
Рубежное 06.06.2022
Рубежное 06.06.2022

Напомним: Российские захватчики взяли Рубежное под контроль 13 мая, за Северодонецк еще идут бои, хотя россияне контролируют значительную часть города, который стал административным центром Луганской области после оккупации Луганска.

Темы: войнаЛуганская областьДонецкая областьАндрей Ермак
Главное сегодня

Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса

Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Россияне готовятся к дальнейшему наступлению на Славянск – Генштаб

"Слуга народа" хочет немедленно лишить мандата Ковалева: против него уже завели дело

фотоНардеп, выехавший на оккупированную Херсонщину, признался в коллаборационизме

документСуд запретил "Оппозиционный блок"

Все новости...
война
Россияне обстреляли Николаевщину: есть погибшие
В России загорелся очередной военкомат, поджигателей не нашли
"Приземляет" 99% дронов: история создания украинского антидрон-ружья
Последние новости
23:25
С начала войны украинские самолеты совершили более 1100 авианалетов на врага
23:24
Немцы поддерживают продолжение эксплуатации действующих АЭС, но против строительства новых – опрос
23:05
фотоНа киевском вокзале будут проверять пассажиров и чемоданы через металлоискатели
22:49
Президент Финляндии утверждает, что Эрдоган уверял его в поддержке вступления в НАТО
22:40
На Донбассе ВСУ отразили 7 атак врага и уничтожили 9 единиц вражеской техники
22:29
"С уважением к детям". Что рассказывают украинцы о школах за границей
22:24
Экономические новости 8 июня: чем закончились переговоры РФ-Турция в Анкаре, Мегабанк выводят с рынка
22:22
ВИДЕОАмериканский бизнес подтверждает, что санкции против РФ нужно усиливать
22:15
Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов
22:11
Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса
Все новости...