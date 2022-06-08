Поля в воронках, взрывы и разрушения: Maxar показала снимки с востока, Ермак прокомментировал

Американская компания Maxar Technologies показала свежие снимки разрушений на востоке Украины, где идут бои, глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что украинские власти будут добиваться освобождения всех своих территорий от оккупантов.

Источник: Maxar Technologies в Twitter, Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Так сегодня выглядят поля в Донецкой и Луганской областях. Опубликованные в СМИ фотографии Maxar Technologies на весь мир продемонстрировали интенсивность боевых действий, когда земля усеяна воронками от снарядов. Там продолжаются тяжелые бои, у россиян много техники и артиллерии".

Поля, усеянные сотнями артиллерийских воронок Maxar Technologies

Прямая речь: "Цель Украины – освобождение всех наших территорий. Это и станет для нас победой. Об этом я сказал на встрече с послами G7, и такова наша общая позиция".

Детали: Ермак подчеркнул, что власти делают все, чтобы ВСУ имели больше оружия, а подписание оборонного контракта с Польшей усилит возможности украинской армии.

Новые спутниковые снимки Maxar Technologies были сделаны 6 июня.

На них видно:

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Артиллерийские взрывы вдоль реки Северский Донец и Богородичное

Артиллерийские взрывы вдоль реки Северский Донец и Богородичное

Воронку от бомбы диаметром 40 м в Долгеньком

Воронка от бомбы в Долгеньком

Установки РСЗО в полях вблизи Северодонецка

РСЗО в полях вблизи Северодонецка

Буксованную артиллерию, ориентированную на Северодонецк

Артиллерия, ориентированная на Северодонецк

Артиллерийские снаряды, разрывающиеся вблизи города Долина

Взрывы вблизи Долины

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