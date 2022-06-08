Украина и Россия обменялись телами погибших: вернули 50 павших героев
Среда, 8 июня 2022, 16:25
Между Украиной и российскими захватчиками произошел очередной обмен телами погибших военных, удалось вернуть 50 павших героев, из них 37 – защитники из "Азовстали".
Источник: министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Дословно: "На линии фронта в Запорожской области произошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50".
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Детали: Сообщается, что из 50 украинских защитников 37 – защитники Азовстали.
Операция по обмену проводилась министерством по вопросам реинтеграции, разведкой, СБУ, генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.
Дату обмена в министерстве не сообщили.
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Предыстория:
- Украинская сторона и страна-агрессор 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".
- Позже пресс-секретарь полка "Азов" Анна Головко заявила, что все 160 украинских тел, переданных РФ, были из руин "Азовстали". Она сказала, что как минимум 52 из этих тел считаются останками бойцов полка "Азов".
- На подконтрольную территорию возвращено уже 210 тел погибших защитников Мариуполя, большинство из которых защищали "Азовсталь".