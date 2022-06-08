Украина и Россия обменялись телами погибших: вернули 50 павших героев

Между Украиной и российскими захватчиками произошел очередной обмен телами погибших военных, удалось вернуть 50 павших героев, из них 37 – защитники из "Азовстали".

Источник: министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: "На линии фронта в Запорожской области произошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50".

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Детали: Сообщается, что из 50 украинских защитников 37 – защитники Азовстали.

Операция по обмену проводилась министерством по вопросам реинтеграции, разведкой, СБУ, генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Дату обмена в министерстве не сообщили.

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