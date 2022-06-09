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Журналисты выяснили, как и сколько вертолетов потеряла Украина во время поставок в "Азовсталь"

Роман ПетренкоЧетверг, 9 июня 2022, 10:52

Вооруженные силы потеряли по меньшей мере три вертолета во время миссий по поставкам в "Азовсталь" медикаментов и боеприпасов, а также для эвакуации раненых.

Источник: статья "Украинской правды" "Остров надежды". Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали"

Детали: Известно, что Мариуполь почти наполовину оцеплен морем. Вооруженные силы потеряли связь с защитниками "Азовстали" не только водой, но и сушей, захваченной российскими оккупантами. Остался один вариант – небо.

За поставки подкрепления и обеспечения в Мариуполь отвечало Главное управление разведки. Для полетов использовали армейские вертолеты Ми-8.

Как рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, к защитникам с помощью летали 16 военных вертолетов Ми-8, а однажды они привезли на завод 72 бойца полка "Азов".

В общей сложности, по данным УП, состоялось 7 таких вертолетных миссий.

Ночью, на очень малых высотах, по маршруту, где по разведданным была возможность обойти ПВО, они летели в Мариуполь. Туда везли медикаменты, боекомплект, еду и воду, а обратно загружали тяжелых раненых.

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Журналисты выяснили, что несколько вертолетов в таких миссиях Украина потеряла.

Дословно источник: "На пятом полете впервые группу засекли, когда они возвращались из Мариуполя, и один вертолет был сбит.

На седьмом заходе так же на обратном пути одна вертушка загорелась и упала на оккупированной территории. Тогда из Днепра подняли другой вертолет, спасательный, чтобы вытащить выживших. Но его уже ждала засада, и с ПЗРК этот вертолет был сбит. Так они там теперь и лежат вдвоем, как в кино – друг у друга".

Больше деталей: Последний, седьмой полет с обеспечением состоялся, по данным УП, где-то на рубеже апреля-мая, за 20 дней до полного выхода защитников из "Азовстали".

Читайте больше "Остров надежды". Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали"

Темы: АзовМариупольвойнаРосcия
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