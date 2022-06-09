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В Кремле говорят, что война закончится, когда выполнят все, что придумал Путин

Ирина БалачукЧетверг, 9 июня 2022, 13:54
В Кремле говорят, что война закончится, когда выполнят все, что придумал Путин
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война в Украине закончится, когда РФ выполнит все поставленные Путиным цели так называемой "спецоперации".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова на вопрос, какие сроки окончания войны видят в Кремле: "Президент Путин обозначил задачи специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание этой специальной военной операции".

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Что было раньше: Депутат Госдумы от Чечни и двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов заявил, что война не может продолжаться дольше, чем до конца 2022 года.

Предыстория:

  • Россия напала на Украину 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин рассчитывал взять Киев и Украину всего за несколько дней. Об этом всячески намекали в руководстве России, об этом свидетельствовали разные разведки, а также об этом рассказывали пленные российские солдаты, которые уже в начале марта остались без еды, потому что сухпайки им выдали всего на несколько дней.
  • В начале апреля Песков выразил надежду, что война в Украине завершится "в ближайшие дни или в ближайшем будущем" из-за того, что Россия достигнет своих целей, или путем переговоров. 
  • На 100-й день войны в Кремле заявили, что все еще ждут "достижения поставленных целей".
  • Россия в захватнической войне уже потеряла уже почти 32 тысячи своих военных и тысячи единиц техники.

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Темы: Росcиявойна
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