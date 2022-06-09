В Кремле говорят, что война закончится, когда выполнят все, что придумал Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война в Украине закончится, когда РФ выполнит все поставленные Путиным цели так называемой "спецоперации".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова на вопрос, какие сроки окончания войны видят в Кремле: "Президент Путин обозначил задачи специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание этой специальной военной операции".

Что было раньше: Депутат Госдумы от Чечни и двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов заявил, что война не может продолжаться дольше, чем до конца 2022 года.

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