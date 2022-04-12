Британец, который в рядах ВСУ оборонял Мариуполь, говорит, что готовы сдастся в плен россиянам

Британец, являющийся военнослужащим бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, участвующей в обороне Мариуполя, сказал своим друзьям и семье, что они сложат оружие и сдадутся в плен к российским оккупантам.

Источник: twitter-страница Эйдина Эйслина, британца, служившего в рядах ВСУ с 2018 года, ВВС со ссылкой на членов семьи и друзей Эйслина, Atlas News со ссылкой на слова друга Эйслина, поговорившего с ним

Дословно twitter Эйслина: "Мы получили известие от него: "Прошло 48 дней, мы попробовали все возможное, чтобы защитить Мариуполь, но у нас нет выбора, кроме как сдаться в плен российским войскам. У нас не осталось еды и боеприпасов.

Реклама:

Спасибо всем, надеюсь, что война скоро закончится".

Детали: Эйслин служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ, участвующей в оборонной операции Мариуполя.

Журналисты BBC связались с матерью военнослужащего Эн Вуд, и она подтвердила, что по телефону ее сын сообщил, что они планируют сдаваться в плен.

ВИДЕО ДНЯ

Друг военного Бренан Филлипс также подтвердил журналистам, что в последнем телефонном разговоре Эйслин сказал о планах их подразделения по капитуляции. По его словам, у бригады закончились боеприпасы и продовольствие.

Журналисты издания Atlas News связались с его другом, который сказал, что подразделение Эйслина намерено сдаться в плен российских подразделений, чтобы не попасть без оружия и пуль в руки отрядов так называемых "кадыровцев".

Также в соцсетях распространялась аудиозапись телефонного разговора, на котором якобы Эйслин говорит со своим знакомым американским другом,планирующемехать в Украину. В разговоре Эйслин сказал, что они пытались в гражданской одежде выбраться из города, но им не удалось.

Ранее британец рассказывал, что в Instagram ему угрожали представители частной военной компании "Вагнер".

Эйслин был социальным работником в городе Ньюарк-он-Трент в Ноттингемшире, но в 2015-2017 годах уехал участвовать в боях против террористов так называемого "Исламского государства" в Сирии. В 2018 году он официально вступил в ряды ВСУ и принял присягу.

Эйслина друзья и близкие называли Джонни, а в соцсетях он более известен под никнеймом Cossack Gundi.

Напомним: Российское военное руководство ранее угрожало, что будет "беспощадно уничтожать" всех "иностранных наемников", участвующих в войне на стороне Украины. Эйслин является кадровым военнослужащим ВСУ, а не наемником.

Предыстория: