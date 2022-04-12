Британец, который в рядах ВСУ оборонял Мариуполь, говорит, что готовы сдастся в плен россиянам
Британец, являющийся военнослужащим бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, участвующей в обороне Мариуполя, сказал своим друзьям и семье, что они сложат оружие и сдадутся в плен к российским оккупантам.
Источник: twitter-страница Эйдина Эйслина, британца, служившего в рядах ВСУ с 2018 года, ВВС со ссылкой на членов семьи и друзей Эйслина, Atlas News со ссылкой на слова друга Эйслина, поговорившего с ним
Дословно twitter Эйслина: "Мы получили известие от него: "Прошло 48 дней, мы попробовали все возможное, чтобы защитить Мариуполь, но у нас нет выбора, кроме как сдаться в плен российским войскам. У нас не осталось еды и боеприпасов.
Спасибо всем, надеюсь, что война скоро закончится".
Детали: Эйслин служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ, участвующей в оборонной операции Мариуполя.
Журналисты BBC связались с матерью военнослужащего Эн Вуд, и она подтвердила, что по телефону ее сын сообщил, что они планируют сдаваться в плен.
Друг военного Бренан Филлипс также подтвердил журналистам, что в последнем телефонном разговоре Эйслин сказал о планах их подразделения по капитуляции. По его словам, у бригады закончились боеприпасы и продовольствие.
Журналисты издания Atlas News связались с его другом, который сказал, что подразделение Эйслина намерено сдаться в плен российских подразделений, чтобы не попасть без оружия и пуль в руки отрядов так называемых "кадыровцев".
Также в соцсетях распространялась аудиозапись телефонного разговора, на котором якобы Эйслин говорит со своим знакомым американским другом,планирующемехать в Украину. В разговоре Эйслин сказал, что они пытались в гражданской одежде выбраться из города, но им не удалось.
Ранее британец рассказывал, что в Instagram ему угрожали представители частной военной компании "Вагнер".
Эйслин был социальным работником в городе Ньюарк-он-Трент в Ноттингемшире, но в 2015-2017 годах уехал участвовать в боях против террористов так называемого "Исламского государства" в Сирии. В 2018 году он официально вступил в ряды ВСУ и принял присягу.
Эйслина друзья и близкие называли Джонни, а в соцсетях он более известен под никнеймом Cossack Gundi.
Напомним: Российское военное руководство ранее угрожало, что будет "беспощадно уничтожать" всех "иностранных наемников", участвующих в войне на стороне Украины. Эйслин является кадровым военнослужащим ВСУ, а не наемником.
Предыстория:
- Журналистка телеканала "1+1" Наталья Нагорная обнародовала утром 12 апреля видеозапись, которую ей передали военные 36-й бригады морской пехоты из Мариуполя. На записи военные говорят, что у них не осталось оружия, чтобы участвовать в боях, и гора раненых. Они сказали, что "счет идет на часы".
- Перед этим, 11 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая участвует в обороне Мариуполя, опубликовала обращение к украинцам на русском языке. В заявлении говорилось, что 11 апреля может стать последним боем для защитников Мариуполя, а украинское военное командование не связывалось с бойцами две недели.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.
- Россияне угрожали заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие. Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка "Азов".