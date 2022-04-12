Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британец, который в рядах ВСУ оборонял Мариуполь, говорит, что готовы сдастся в плен россиянам

Денис КарловскийВторник, 12 апреля 2022, 16:27
Британец, который в рядах ВСУ оборонял Мариуполь, говорит, что готовы сдастся в плен россиянам
Эйдин Айслин. фото: instagram-страница военнослужащего

Британец, являющийся военнослужащим бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, участвующей в обороне Мариуполя, сказал своим друзьям и семье, что они сложат оружие и сдадутся в плен к российским оккупантам.

Источник: twitter-страница Эйдина Эйслина, британца, служившего в рядах ВСУ с 2018 года, ВВС со ссылкой на членов семьи и друзей Эйслина, Atlas News со ссылкой на слова друга Эйслина, поговорившего с ним

Дословно twitter Эйслина: "Мы получили известие от него: "Прошло 48 дней, мы попробовали все возможное, чтобы защитить Мариуполь, но у нас нет выбора, кроме как сдаться в плен российским войскам. У нас не осталось еды и боеприпасов.

Реклама:

Спасибо всем, надеюсь, что война скоро закончится".

Детали: Эйслин служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ, участвующей в оборонной операции Мариуполя.

Журналисты BBC связались с матерью военнослужащего Эн Вуд, и она подтвердила, что по телефону ее сын сообщил, что они планируют сдаваться в плен.

ВИДЕО ДНЯ

Друг военного Бренан Филлипс также подтвердил журналистам, что в последнем телефонном разговоре Эйслин сказал о планах их подразделения по капитуляции. По его словам, у бригады закончились боеприпасы и продовольствие.

Журналисты издания Atlas News связались с его другом, который сказал, что подразделение Эйслина намерено сдаться в плен российских подразделений, чтобы не попасть без оружия и пуль в руки отрядов так называемых "кадыровцев".

Также в соцсетях распространялась аудиозапись телефонного разговора, на котором якобы Эйслин говорит со своим знакомым американским другом,планирующемехать в Украину. В разговоре Эйслин сказал, что они пытались в гражданской одежде выбраться из города, но им не удалось.

Ранее британец рассказывал, что в Instagram ему угрожали представители частной военной компании "Вагнер".

Эйслин был социальным работником в городе Ньюарк-он-Трент в Ноттингемшире, но в 2015-2017 годах уехал участвовать в боях против террористов так называемого "Исламского государства" в Сирии. В 2018 году он официально вступил в ряды ВСУ и принял присягу.

Эйслина друзья и близкие называли Джонни, а в соцсетях он более известен под никнеймом Cossack Gundi.

Напомним: Российское военное руководство ранее угрожало, что будет "беспощадно уничтожать" всех "иностранных наемников", участвующих в войне на стороне Украины. Эйслин является кадровым военнослужащим ВСУ, а не наемником.

Предыстория:

  • Журналистка телеканала "1+1" Наталья Нагорная обнародовала утром 12 апреля видеозапись, которую ей передали военные 36-й бригады морской пехоты из Мариуполя. На записи военные говорят, что у них не осталось оружия, чтобы участвовать в боях, и гора раненых. Они сказали, что "счет идет на часы".
  • Перед этим, 11 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая участвует в обороне Мариуполя, опубликовала обращение к украинцам на русском языке. В заявлении говорилось, что 11 апреля может стать последним боем для защитников Мариуполя, а украинское военное командование не связывалось с бойцами две недели.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.
  • Россияне угрожали заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие. Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка "Азов".

Темы: МариупольВеликобританияВооруженные силыДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Все новости...
Реклама: