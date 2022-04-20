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Медведев заявил, что иностранцев не распространяется Женевская конвенция: "Подлежат денацификации"

Мазуренко Алена Среда, 20 апреля 2022, 02:17
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ФОТО GETTY IMAGES

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на иностранцев, которые защищают Украину от российских захватчиков, не распространяются Женевские конвенции. По его словам, их нужно "денацификации в первую очередь".

Источник: Медведев в Telegram

Дословно: "Для нас наёмники – никакие не добровольцы. Они не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции.

Настоящие добровольцы – это французский полк "Нормандия – Неман", 1 и 2-я армии Войска польского, участвовавшие вместе с нами в Берлинской операции в 1945 году, 1-й Чехословацкий армейский корпус, сражавшийся плечом к плечу с Красной армией в годы Великой Отечественной войны (второй мировой войны - ред.).

Поэтому иностранные наёмники в Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь. Им придётся сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых".

Детали: Медведев, мыслящий устаревшими историческими нарративами, утверждает, что иностранные легионеры прибыли в Украину, чтобы потом захватить власть.

Российскому политику близка мысль о "царе" и "троне", поэтому он предполагает, что в 21 веке иностранцы в Украине могут: "Запросто возводили на трон любых ставленников".

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Он также заявил, что бойцы инностранного батальйона прибыли в Украину из-за денег.

Иностранцев он называет "профессиональными убийцами со сломанной психикой" со всякими "нацистскими примочками".

При этом, Медведев не вспомнил о том, что РФ пыталась перекинуть в Украину боевиков из Сирии, Ливии, Южной Осетии, наемников ЧВК "Вагнер" и даже "Хезболлы".

Некоторым террористам в РФ обещали до 1500 долларов за месяц войны в Украине. 

О точном их количестве и наличии на украинских землях или "в" пока информации нет. 

Украину помогают защищать бойцы со всего мира. Для иностранцев был сформирован специальный Интернациональный легион.

Также Украину защищает грузинский легион, белорусский полк и даже российский легион "Свобода России".

Напомним: 

  • Медведев предложил пускать в Россию только сдавших биометрические данные иностранцев.
  • Украинские власти считают Медведева "политическим трупом", а Совет безопасности, где он занимает должность, органом, который ни на что не влияет.

Темы: РосcияпленныеМедведеввойна
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