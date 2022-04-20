Медведев заявил, что иностранцев не распространяется Женевская конвенция: "Подлежат денацификации"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на иностранцев, которые защищают Украину от российских захватчиков, не распространяются Женевские конвенции. По его словам, их нужно "денацификации в первую очередь".

Источник: Медведев в Telegram

Дословно: "Для нас наёмники – никакие не добровольцы. Они не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции.

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Настоящие добровольцы – это французский полк "Нормандия – Неман", 1 и 2-я армии Войска польского, участвовавшие вместе с нами в Берлинской операции в 1945 году, 1-й Чехословацкий армейский корпус, сражавшийся плечом к плечу с Красной армией в годы Великой Отечественной войны (второй мировой войны - ред.).

Поэтому иностранные наёмники в Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь. Им придётся сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых".

Детали: Медведев, мыслящий устаревшими историческими нарративами, утверждает, что иностранные легионеры прибыли в Украину, чтобы потом захватить власть.

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Российскому политику близка мысль о "царе" и "троне", поэтому он предполагает, что в 21 веке иностранцы в Украине могут: "Запросто возводили на трон любых ставленников".

Он также заявил, что бойцы инностранного батальйона прибыли в Украину из-за денег.

Иностранцев он называет "профессиональными убийцами со сломанной психикой" со всякими "нацистскими примочками".

При этом, Медведев не вспомнил о том, что РФ пыталась перекинуть в Украину боевиков из Сирии, Ливии, Южной Осетии, наемников ЧВК "Вагнер" и даже "Хезболлы".

Некоторым террористам в РФ обещали до 1500 долларов за месяц войны в Украине.

О точном их количестве и наличии на украинских землях или "в" пока информации нет.

Украину помогают защищать бойцы со всего мира. Для иностранцев был сформирован специальный Интернациональный легион.

Также Украину защищает грузинский легион, белорусский полк и даже российский легион "Свобода России".

Напомним: