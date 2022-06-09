Зеленский ввел санкции против Путина, Пескова и российских чиновников

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против российского президента Владимира Путина, спикера Кремля Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и еще ряда высокопоставленных чиновников государства-агрессора.

Источник: указ Зеленского об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны

Детали: В список лиц, против которых ввели санкции, попали все члены правительства РФ и совета безопасности РФ, в том числе секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Всего в перечне СНБО 35 российских чиновников.

Санкционные ограничения предусматривают, в частности, запрет на въезд на территорию Украины, отмену виз и разрешений указанным лицам, запрет на полеты их самолетов в воздушном пространстве Украины, лишение государственных наград Украины, отмену всех выданных лицензий и разрешений, блокирование финансовых активов и запрет на транспортировку имущества, принадлежащих лицам в перечне СНБО.

Кроме того, Зеленский подписал указ о введении санкций против российских вузов и их руководителей. В список попали, в частности, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, столичный государственный технический институт Н.Е.Баумана, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". В общей сложности в перечень СНБО попали 236 российских вузов.

Украинские образовательные, культурные и государственные учреждения должны расторгнуть все связи и соглашения, заключенные с российскими вузами, указанными в перечне СНБО.

В решении СНБО секретарь Совета национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров и Службе безопасности обеспечить выполнение ограничительных мер против указанных физических лиц. Кроме того, Министерство иностранных дел должно проинформировать партнеров Украины об этих санкциях, в частности, Соединенные Штаты, руководство Европейского Союза и правительство Великобритании.

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