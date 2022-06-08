Арахамия для суда подтвердил, что Абрамович помог спасти 400 тысяч украинцев – The Times

Юристы российского олигарха Романа Абрамовича используют письмо от народного депутата Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев, чтобы через суды отменить санкции против него.

Источник: британское издание The Times, которое располагает документами исков юристов Абрамовича против Европейского Союза и правительства Соединенного Королевства

Дословно письмо Арахамии: "Благодаря содействию господина Абрамовича (украинская и российская – УП) делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, через которые смогли спасти более 400 000 человек.

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Кроме того, его усилия по обмену военнопленными помогли освободить из плена несколько сотен человек. Абрамович продолжает быть глубоко вовлеченным в процесс переговоров, а также в организации гуманитарной помощи".

Детали: В письме глава украинской группы на переговорах с Россией подчеркивает, что в целом он оценивает роль Абрамовича как "положительную".

Юристы утверждают, что, дескать, Абрамович не может должным образом вовлекаться в процесс переговоров и организацию гуманитарной помощи, поскольку юридические компании и консультанты не хотят попасть под ограничения из-за сотрудничества с подсанкционным российским чиновником.

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Кроме того, они объясняют, что он не может путешествовать в эти страны, а значит, выполнять определенные функции по организации переговоров.

В исках к ЕС и Великобритании юристы российского олигарха используют это письмо Арахамии как доказательство губительного влияния западных санкций против Абрамовича на его усилия по мирным переговорам. Авторы статьи The Times не предоставили деталей относительно того, когда Арахамия предоставил это письмо.

Кроме того, бельгийская юридическая компания предоставила налоговые декларации Абрамовича, якобы свидетельствующие, что он уплатил за последние несколько лет больше налогов в Великобритании и ЕС, чем в целом в России.

В иске они утверждают, что руководство ЕС ошибочно приписывает Абрамовичу его связи с Кремлем и поддержку российского вторжения в Украину. Тогда как у российского олигарха, по их утверждениям, нет тесных связей с российским президентом Владимиром Путиным и также он якобы не получил никакой выгоды от российской аннексии Крымского полуострова и военного вторжения России в Украину в 2022 году.

Справка: Евросоюз ввел санкции против Абрамовича 15 марта, Великобритания – 10 марта.

Абрамович начал спасать свои яхты из европейских портов, суперяхту "Solaris" спрятали в турецком городе Бодрум во избежание ареста.

Через несколько часов после начала войны с Украиной Абрамович передал контроль над своими активами в США, Британии и Израиле одному из своих бизнес-партнеров.

В конце мая стало известно, что Абрамович направился в европейский суд с обжалованием введенных против него санкций.

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