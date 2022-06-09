Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи

Мазуренко Алена Четверг, 9 июня 2022, 20:13
Фото: БАЙКАЛ DAILY/ СЕРГЕЙ ТАРАСЕНКО

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты вывезли из Северодонецка остатки бурят, потому что те значительно слабее украинских защитников.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Мрут как мухи. Рашисты забрали остатки бурят из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками.

Продолжаются ожесточенные бои внутри Северодонецка. Буряты отступили, потому что значительно слабее наших защитников".

Детали: По его словам, оккупанты мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон.

Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях.

Боев внутри и вокруг города нет.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, ведутся бои в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин.

Гайдай добавил, что из-за жары уровень воды в реке Северский Донец упал, а значит, россияне снова попытаются бросить переправы.

По словам главы ОВА, потери россиян значительно превышают потери украинцев.

Узнать больше: Солдаты неудачи. Виноваты ли буряты в зверствах в Украине и станет ли Бурятия независимой – интервью с оппозиционеркой из Улан-Удэ

Предыстория: 

  • 6 июня президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ не сдают позиции в Северодонецке, и на 103-й день войны Донбасс "стоит крепко".
  • Глава Луганской ОГА сообщил, что оккупанты контролируют большую часть Северодонецка.
  • Российские войска штурмуют Северодонецк, боевые действия продолжаются, вместе с тем штурм захватчиков в направлении Новоохтырки и Воронового отбили.

Темы: СеверодонецкоккупациявойнаРосcия
Главное сегодня

Близкому к Медведчуку политтехнологу Погребинскому сообщили подозрение в госизмене

В России резко выросло количество жалоб Путину на Минобороны РФ из-за войны в Украине

Сводка Генштаба: Российское подразделение в полном составе отказалось воевать после потерь на Харьковщине

ВИДЕОТеневой экономики больше не будет – Зеленский

ВИДЕОЭкс-телоохранитель Медведчука "гипнотизировал" его, а кум Путина сделал его нардепом – Bihus.Info

Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи

Все новости...
Северодонецк
Россияне сожгли Ледовый дворец Северодонецка
Генштаб: Россияне ищут слабые места в Северодонецке, провели ряд неудачных штурмов
Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса
Последние новости
11:42
Мания величия Путина, Зеленский в роли Черчилля и "лошади" сержанта фон Матерна – как швед помогает победить Россию
11:42
Черногория предоставит Украине дополнительную военную помощь
11:41
В Одессе задержали 2 мужчин, которые фотографировали блокпосты
11:32
Россияне могут обстреливать из "Пионов" два района Николаева – мэр
11:19
Россияне массово переходят на дискаунтеры и "магазины доступных цен"
11:08
В ЕС подготовили "положительное" и "отрицательное" решение о статусе кандидата для Украины - источники
11:03
Россия готова поставлять Пакистану нефть со скидкой
10:56
Ляшко объяснил, какая деятельность врачей на оккупированных территориях будет считаться изменой
10:51
В ЕС появились новые оппоненты предоставления Украине статуса кандидата на вступление – источники
10:35
фото Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие
Все новости...