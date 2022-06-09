Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи

Алена МазуренкоЧетверг, 9 июня 2022, 20:13
Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи
Фото: БАЙКАЛ DAILY/ СЕРГЕЙ ТАРАСЕНКО

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты вывезли из Северодонецка остатки бурят, потому что те значительно слабее украинских защитников.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Мрут как мухи. Рашисты забрали остатки бурят из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками.

Реклама:

Продолжаются ожесточенные бои внутри Северодонецка. Буряты отступили, потому что значительно слабее наших защитников".

Детали: По его словам, оккупанты мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон.

Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях.

ВИДЕО ДНЯ

Боев внутри и вокруг города нет.

Кроме того, ведутся бои в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин.

Гайдай добавил, что из-за жары уровень воды в реке Северский Донец упал, а значит, россияне снова попытаются бросить переправы.

По словам главы ОВА, потери россиян значительно превышают потери украинцев.

Узнать больше: Солдаты неудачи. Виноваты ли буряты в зверствах в Украине и станет ли Бурятия независимой – интервью с оппозиционеркой из Улан-Удэ

Предыстория: 

  • 6 июня президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ не сдают позиции в Северодонецке, и на 103-й день войны Донбасс "стоит крепко".
  • Глава Луганской ОГА сообщил, что оккупанты контролируют большую часть Северодонецка.
  • Российские войска штурмуют Северодонецк, боевые действия продолжаются, вместе с тем штурм захватчиков в направлении Новоохтырки и Воронового отбили.

Темы: СеверодонецкоккупациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Северодонецк
60-80% Северодонецка оккупанты оставляют без электричества и тепла – Стрюк
Украинцы зря надеялись на человечность россиян
В разрушенном Северодонецке остается около 7 тысяч человек 
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: