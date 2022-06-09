Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты вывезли из Северодонецка остатки бурят, потому что те значительно слабее украинских защитников.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Мрут как мухи. Рашисты забрали остатки бурят из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками.

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Продолжаются ожесточенные бои внутри Северодонецка. Буряты отступили, потому что значительно слабее наших защитников".

Детали: По его словам, оккупанты мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон.

Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях.

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Боев внутри и вокруг города нет.

Кроме того, ведутся бои в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин.

Гайдай добавил, что из-за жары уровень воды в реке Северский Донец упал, а значит, россияне снова попытаются бросить переправы.

По словам главы ОВА, потери россиян значительно превышают потери украинцев.

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