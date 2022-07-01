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Зеленский о Сергеевке: Не случайность, а целенаправленный удар

Катерина ТищенкоПятница, 1 июля 2022, 20:45
разбор завалов в Сергеевке, фото ГСЧС

Президент Владимир Зеленский убежден, что россияне целенаправленно ударили по многоэтажному жилому дому в Сергеевке Одесской области противокорабельной ракетой.

Источник: Зеленский на совместном с премьером Норвегии брифинге в Киеве в пятницу

Прямая речь: "Сегодня российская армия нанесла очередной жестокий ракетный удар. Ракета России – это была сверхзвуковая крылата противокорабельная, кстати, ракета – ударила по обычному жилому дому в Одесской области в поселке Сергеевка. Такие ракеты Х-22 создавали для поражения авианосцев и других крупных военных кораблей, а российская армия применила ее против обычного дома с обычными гражданскими людьми, девятиэтажного дома".

"Это не единичный удар и не случайность, как ежедневно говорит в масс-медиа РФ. Это целенаправленный ракетный удар России, террор России против наших городов, поселков, людей – взрослых и детей".

Детали: Зеленский сообщил, что за время полномасштабной войны Россия уже применила против Украины около 3 тысяч ракет.

"Такая жестокость российских действий лишь подчеркивает, насколько верны решения наших партнеров относительно предоставления Украине поддержки, прежде всего, оборонной", – сказал президент.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью оккупанты ударили ракетами по Одесской области. Одна из ракет попала в 9-этажный дом, также ракеты попали в базу отдыха.
  • По данным ОК "Юг", российские захватчики ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22, их запустили из направления Черного моря.
  • По данным Одесской ОВА, в результате удара в Сергеевке погиб 21 человек

Темы: Одесская областьЗеленскийРосcиявойна
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