Зеленский о Сергеевке: Не случайность, а целенаправленный удар
Президент Владимир Зеленский убежден, что россияне целенаправленно ударили по многоэтажному жилому дому в Сергеевке Одесской области противокорабельной ракетой.
Источник: Зеленский на совместном с премьером Норвегии брифинге в Киеве в пятницу
Прямая речь: "Сегодня российская армия нанесла очередной жестокий ракетный удар. Ракета России – это была сверхзвуковая крылата противокорабельная, кстати, ракета – ударила по обычному жилому дому в Одесской области в поселке Сергеевка. Такие ракеты Х-22 создавали для поражения авианосцев и других крупных военных кораблей, а российская армия применила ее против обычного дома с обычными гражданскими людьми, девятиэтажного дома".
"Это не единичный удар и не случайность, как ежедневно говорит в масс-медиа РФ. Это целенаправленный ракетный удар России, террор России против наших городов, поселков, людей – взрослых и детей".
Детали: Зеленский сообщил, что за время полномасштабной войны Россия уже применила против Украины около 3 тысяч ракет.
"Такая жестокость российских действий лишь подчеркивает, насколько верны решения наших партнеров относительно предоставления Украине поддержки, прежде всего, оборонной", – сказал президент.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью оккупанты ударили ракетами по Одесской области. Одна из ракет попала в 9-этажный дом, также ракеты попали в базу отдыха.
- По данным ОК "Юг", российские захватчики ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22, их запустили из направления Черного моря.
- По данным Одесской ОВА, в результате удара в Сергеевке погиб 21 человек