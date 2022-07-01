Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне после "жеста доброй воли" обстреляли Змеиный фосфорными бомбами – Залужный

Алена МазуренкоПятница, 1 июля 2022, 21:06
Россияне после жеста доброй воли обстреляли Змеиный фосфорными бомбами – Залужный
скриншот

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские оккупанты 1 июля нанесли авиаудар фосфорными бомбами по острову Змеиный.

Источник: Залужный в Facebook

Дословно: "Руководство вооруженных сил РФ не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли".

Реклама:

Сегодня (1 июля - ред.) около 18:00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами" по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач".

Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, следует знать эти факты.

Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная "меткость" нанесения ударов".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".
  • Российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.

Темы: ЗмеиныйЗалужныйвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
В списке на обмен 29 июня была только одна женщина – "Азов"
Зеленский о Сергеевке: Не случайность, а целенаправленный удар
ВСУ отбили попытку разведки боем возле Лисичанска – сводка Генштаба
Резников: "сохранять лицо" Путину уже поздно
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: