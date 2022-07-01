Россияне после "жеста доброй воли" обстреляли Змеиный фосфорными бомбами – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские оккупанты 1 июля нанесли авиаудар фосфорными бомбами по острову Змеиный.

Источник: Залужный в Facebook

Дословно: "Руководство вооруженных сил РФ не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли".

Сегодня (1 июля - ред.) около 18:00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами" по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач".

Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, следует знать эти факты.

Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная "меткость" нанесения ударов".

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