Россияне после "жеста доброй воли" обстреляли Змеиный фосфорными бомбами – Залужный
Пятница, 1 июля 2022, 21:06
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские оккупанты 1 июля нанесли авиаудар фосфорными бомбами по острову Змеиный.
Источник: Залужный в Facebook
Дословно: "Руководство вооруженных сил РФ не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли".
Сегодня (1 июля - ред.) около 18:00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами" по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач".
Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, следует знать эти факты.
Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная "меткость" нанесения ударов".
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Предыстория:
- Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".
- Российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.