Посол США посетила разрушенную войной Бородянку

Новая посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку, которая сильно пострадала от боевых действий в первые недели полномасштабной войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом посол сообщила в своем Twitter.

"Город стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах. Это только укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях", - прокомментировала Бриджит Бринк.

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Borodyanka has suffered horribly. Bearing witness to atrocities committed in Russia’s brutal war, including families killed in their own homes, only strengthens my resolve to do everything we can to hold the perpetrators of these awful crimes to account. pic.twitter.com/vPQ7AzKzPc — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 4, 2022

Напомним, новоназначенная посол США Бриджит Бринк прибыла в Киев 29 мая. В первые дни после приезда она посетила также аэропорт Гостомеля, где в первые дни войны пытался закрепиться российский десант.

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Прежде чем Сенат 19 мая утвердил Бринк на должность посла в Украине, США не имели посла в Украине уже три года. Последнего утвержденного Сенатом посла в Украине Мари Йованович тогдашний президент Дональд Трамп устранил в 2019 году, добиваясь расследования в отношении своих политических соперников. Эта сага привела к первому импичменту Трампа.

Бринк работала на нескольких должностях в дипломатическом корпусе, в том числе была заместителем помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента. Она говорит по-русски, работала в посольствах США в Сербии, Кипре, Грузии и Узбекистане.

О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.