Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол США посетила разрушенную войной Бородянку

"Европейская правда"Суббота, 4 июня 2022, 20:44

Новая посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку, которая сильно пострадала от боевых действий в первые недели полномасштабной войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом посол сообщила в своем Twitter.

"Город стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах. Это только укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях", - прокомментировала Бриджит Бринк.

Напомним, новоназначенная посол США Бриджит Бринк прибыла в Киев 29 мая. В первые дни после приезда она посетила также аэропорт Гостомеля, где в первые дни войны пытался закрепиться российский десант.

Прежде чем Сенат 19 мая утвердил Бринк на должность посла в Украине, США не имели посла в Украине уже три года. Последнего утвержденного Сенатом посла в Украине Мари Йованович тогдашний президент Дональд Трамп устранил в 2019 году, добиваясь расследования в отношении своих политических соперников. Эта сага привела к первому импичменту Трампа.

ВИДЕО ДНЯ

Бринк работала на нескольких должностях в дипломатическом корпусе, в том числе была заместителем помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента. Она говорит по-русски, работала в посольствах США в Сербии, Кипре, Грузии и Узбекистане.

О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.

Темы: СШАКиевская областьвойна
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне перебрасвают технику и вооружение на Бахмутское направление

Байденов эвакуировали из-за появления частного самолета в закрытой зоне возле их дома

Зеленский советует УПЦ МП сделать "решительные выводы" из обстрела Святогорской лавры

ПВО Украины "приземлила" 9 российских целей, среди них истребитель

Спикер парламента Венгрии заявил о "психических проблемах" Зеленского

Россияне запустили ракеты из комплексов "Точка-У" по четырем городам на Донбассе - Генштаб ВСУ

Все новости...
США
Зеленский призвал американские города разорвать отношения с Россией
Генерал США призвал Запад как можно скорее передать Украине истребители
Запад проводит регулярные встречи по разработке условий прекращения огня в Украине – СМИ
Последние новости
08:17
Банковая ответила на заявления из Венгрии о "психической болезни" Зеленского
07:33
Австралия заявила, что китайский истребитель перехватывал ее наблюдательный корабль
07:15
Сводка Генштаба: Россияне перебрасвают технику и вооружение на Бахмутское направление
07:07
По Краматорску был авиаудар, повреждены предприятия
06:50
У Швеции стартуют масштабные морские учения НАТО
06:03
обновленоВ Киеве прогремели взрывы
04:40
Российские шпионы могут прослушивать правительственный квартал в Германии — немецкая министр
03:45
обновленоСМИ: КНДР выпустила восемь баллистических ракет
03:00
ISW: РФ до сих пор может захватить Северодонецк и Лисичанск, но украинская оборона крепка
02:22
CNN: Первую встречу Байдена и принца Саудовской Аравии отложили
Все новости...