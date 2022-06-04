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Посол США посетила разрушенную войной Бородянку

"Европейская правда"Суббота, 4 июня 2022, 20:44

Новая посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку, которая сильно пострадала от боевых действий в первые недели полномасштабной войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом посол сообщила в своем Twitter.

"Город стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах. Это только укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях", - прокомментировала Бриджит Бринк.

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Напомним, новоназначенная посол США Бриджит Бринк прибыла в Киев 29 мая. В первые дни после приезда она посетила также аэропорт Гостомеля, где в первые дни войны пытался закрепиться российский десант.

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Прежде чем Сенат 19 мая утвердил Бринк на должность посла в Украине, США не имели посла в Украине уже три года. Последнего утвержденного Сенатом посла в Украине Мари Йованович тогдашний президент Дональд Трамп устранил в 2019 году, добиваясь расследования в отношении своих политических соперников. Эта сага привела к первому импичменту Трампа.

Бринк работала на нескольких должностях в дипломатическом корпусе, в том числе была заместителем помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента. Она говорит по-русски, работала в посольствах США в Сербии, Кипре, Грузии и Узбекистане.

О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.

Темы: СШАКиевская областьвойна
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