Посол США посетила разрушенную войной Бородянку

Новая посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку, которая сильно пострадала от боевых действий в первые недели полномасштабной войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом посол сообщила в своем Twitter.

"Город стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах. Это только укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях", - прокомментировала Бриджит Бринк.

Borodyanka has suffered horribly. Bearing witness to atrocities committed in Russia’s brutal war, including families killed in their own homes, only strengthens my resolve to do everything we can to hold the perpetrators of these awful crimes to account. pic.twitter.com/vPQ7AzKzPc