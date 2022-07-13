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Более тысячи украинских детей пострадали от агрессии РФ, убиты - 349

Валентина РоманенкоСреда, 13 июля 2022, 08:35
Более тысячи украинских детей пострадали от агрессии РФ, убиты - 349

По состоянию на утро 13 июля 2022 года более тысячи детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По официальной информации ювенальных прокуроров 349 детей погибли и более 652 получили ранения разной степени тяжести.

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Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 352, Харьковской – 190, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

Во время проведения аварийно-спасательных работ в городе Часов Яр Донецкой области после обстрелов, которые 9 июля были совершены военными РФ, обнаружено тело 9-летнего мальчика.

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12 июля в городе Северск Донецкой области в результате обстрелов ранены двое мальчиков 2 и 17 лет. Двухлетний ребенок в тяжелом состоянии.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2126 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.

Темы: детивойна
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