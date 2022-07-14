Донетчину активно атакуют, в Херсонской области все больше российских войск – ОВА

В ночь на 14 июля российские военные обстреляли Харьков, утром – Николаев, активно атакуют Донецкую область, в Херсонской области накапливают силы у линии фронта.

Источник: данные глав областей о ситуации по состоянию на 8 утра четверга 14 июля

Детали: Харьков: в среду вечером оккупанты нанесли ракетные удары, поврежден объект критической инфраструктуры в Немышлянском районе. Пострадавших нет.

Ночью в Основянском районе ракета попала в мебельный цех, возник пожар. Частично разрушено 3-х этажное здание, повреждены 3 грузовых автомобиля и объект критической инфраструктуры. Предварительно – тоже пострадавших нет.

По области в течение суток враг обстреливал Золочев Богодуховского района, горели частные дома. Также Дергачевскую общину Харьковского района, были пожары в домах, хозяйственных постройках.

13 июля в Изюмском районе в результате обстрела на территории коммунального учреждения больницы горела крыша. Жертв нет.

В течение суток из-за обстрелов госпитализировали 2 раненых в Чугуевском районе.

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Луганская область: за ночь на Бахмутском направлении, где держат оборону защитники Луганщины, – два артобстрела, 4 минометных и 1 из РСЗО.

Под Верхнекаменским продолжается бой. Отмечается активность диверсионно-разведочных групп.

Донецкая область: ракетные авиаудары – 3 в Константиновке, по два – в Нью-Йорке и Краматорске.

Обстреляны Славянск и Авдеевка – повреждены важные для области промышленные объекты – "Зевс Керамика" и Авдеевский коксохимический завод.

Ночью и с утра – прилеты по Краматорску: виды оружия и возможное количество жертв уточняется.

За сутки по области – трое погибших, пятеро раненых людей.

В Днепропетровской области враг снова обстрелял Криворожский район. Ударили по Зеленодольской общине – по селу Большая Костромка и самому Зеленодольску. В Большой Костромке без пострадавших. Другие детали относительно последствий уточняются.

Николаевская область: в четверг утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации, по областному центру выпущено 9 ракет.

В настоящее время известно о повреждении двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы.

Один человек ранен. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется.

Баштанский район: ночью – обстрелы в г. Баштанка. По предварительной информации, есть разрушенные жилые дома, один человек погиб. Подробная информация уточняется.

Ночью и утром обстрелы в Широковской общине. Попадание – преимущественно вне населенных пунктов, в результате чего горели поля с зерновыми, повреждена водонапорная башня. В настоящее время повреждение ликвидировано. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонская область: на территории области продолжаются боевые действия, в результате чего все больше населенных пунктов на грани уничтожения.

Жители общин, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества военных РФ.