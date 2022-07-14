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Ермак предлагает создать в Раде комиссию по контролю за поступлениями оружия

Евгений КизиловЧетверг, 14 июля 2022, 10:39
Ермак предлагает создать в Раде комиссию по контролю за поступлениями оружия
Андрей Ермак, фото Getty Images

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать Временную специальную комиссию, которая будет контролировать использование оружия, полученного от западных партнеров Украины.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь: "Хочу предложить народным депутатам рассмотреть одну важную идею. А именно - создание Временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров…"

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Парламент как законодательный орган должен быть привлечен к контролю оборонной помощи союзников…

Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется и теперь этот процесс станет еще более открытым…

Именно прозрачность является лучшим рецептом против российских манипуляций и фейков".

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Детали: Это предложение глава ОП сделал на фоне заявления американского конгрессмена Виктории Спартц, которая выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине и предположила, что такая ситуация могла возникнуть из-за Ермака.

В своем посту глава ОП намекнул, что такие обвинения – это "российские попытки разбалансировать международную коалицию вокруг Украины" и они "потерпят сокрушительный крах".

Прямая речь: "Пророссийские нарративы будут разбиты".

Что было раньше: На прошлой неделе Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Конгрессу информацию об Андрее Ермаке, а также выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине.

В Белом доме пообещали ответить на обращение.

Читайте также Интервью Виктории Спартц: обвинения Ермака, контроль за оружием и упреки в адрес Украины

Темы: Андрей ЕрмакСШАВерховная Радаоружие
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